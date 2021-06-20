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شاهد: مذيع الجزيرة مباشر يرد على كاتب إثيوبي هاجم شيخ الأزهر.. ما القصة؟

19/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202101:22 AM (مكة المكرمة)

هاجم كاتب وناشط إثيوبي الأزهر بسبب البيان الأخير الذي أصدره شيخ الأزهر أحمد الطيب عن سد النهضة الإثيوبي قائلا إن دور الأزهر انتهيا، ما دفع مذيع الجزيرة مباشر للتعليق والقول إن الأزهر وشيخه يحظيان بمكانة عالمية واستقبال حافل في ربوع الأرض.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، قال نور الدين عبدا رئيس تحرير موقع نيلوتيك بوست إن الأزهر ودوره انتهيا وإن بيان شيخ الأزهر عن سد النهضة هو بيان سياسي بالدرجة الأولى وليس بيانا يعبر عن موقف شرعي.

ورد مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه على الضيف قائلا “الأزهر وشيخه ما زالا يحتفظان بمكانة وتقدير عالميين، وأقوى دليل على ذلك هو الحفاوة التي يلقاه شيخ الأزهر أينما حل أو ارتحل”.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قد دعا المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية ووضع حد للتمادي في الاستهانة بالحق المائي لهما.

وأصدر الطيب بيانا حذر فيه من ادعاء ملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى.

وانتقد المفتي العام في إثيوبيا حاج عمر إدريس، شيخ الأزهر على خلفية البيان، مُعتبرا أنه “يفتقر للواقعية” و”يتعارض مع القيم الإسلامية ومرفوض تماما من حيث المبادئ الدينية”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال عبدا للجزيرة مباشر إن دور الأزهر انتهى عندما ترك المصريين يموتون ويساقون إلى المشانق ولم يعلق، على حد قوله.

يذكر أن شيخ الأزهر لطالما عبر بقوة عن مواقف كانت آراؤه فيها مغايرة بشكل واضح للموقف الرسمي الحاكم.

وأصدر شيخ الأزهر بيانا صباح فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013 عقب الانقلاب العسكري، حذر فيه من حرمة إراقة الدماء.

وأكد شيخ الأزهر في كلمة بثت آنذاك في التلفزيون الرسمي على حرمة الدماء وعظم سفكها وترحم على القتلى وقدم التعازي لأسرهم معلنا تبرؤه من كل الدماء التي أريقت وأنه لم يعلم عن إجراءات الفض شيئا إلا من وسائل الإعلام.

من جانبه، قال الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ بجامعة الأزهر إن دعوة شيخ الأزهر للمجتمع الدولي جاءت للوصول إلى حل سلمي ولجمع الأطراف على كلمة سواء.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر إن الطيب أصدر البيان بعد عشر سنوات من التفاوض غير المجدي والتعنت الإثيوبي، على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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