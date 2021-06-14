البث الحي
تقارير

حاخام يهودي: يجب أن تعود الأرض المقدسة بالكامل للفلسطينيين ولا حق للصهاينة فيها (فيديو)

ناطوري كارتا منظمة يهودية دينية دولية تلتزم بنشر وجهة نظر جماهير اليهود المعادية للصهيونية (مواقع التواصل)
ناطوري كارتا منظمة يهودية دينية دولية تلتزم بنشر وجهة نظر جماهير اليهود المعادية للصهيونية (مواقع التواصل)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202112:31 PM (مكة المكرمة)

قال الحاخام (بيك) أحد قيادات حركة (ناطوري كارتا) المناهضة للصهيونية في لندن، إنه لا فارق بين هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية، لأنهم جميعا يمثلون حكومات احتلال للأراضي الفلسطينية.

وأضاف -في لقاء على الجزيرة مباشر- أن اليهود خارج إسرائيل يرون أنه لا حق لهم في حكم أي أرض، وأن الأرض المقدسة تعود للشعب الفلسطيني “من النهر إلى البحر” وذلك وفقا للمنظور الديني وليس السياسي.

ووصف الحاخام بيك ممارسات القتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بأنها “عار” يتم باسم الشعب اليهودي وباسم التوراة.

وأضاف “نحن الحاخامات يجب أن نقوم بالتعبير عن موقفنا وفقًا لمبادئ التوراة ويجب أن تعود الأرض للفلسطينيين ولا حق للصهيونية فيها”، مشيرًا إلى أن التوراة تحث المؤمنين بها على عدم القتل. وتابع “يجب أن نبقى في المنفى لأن الله أرسلنا إلى المنفى”.

وأكد الحاخام بيك أن الحركة الصهيونية ولدت خلال المائة وثلاثين سنة الماضية فقط، بينما تعود جذور الديانة اليهودية إلى آلاف السنين، وأن الحاخامات كانوا يرفضون الحركة الصهيونية التي أسسها “ملحد” لا يؤمن بالتوراة، هو تيودور هرتزل، موضحًا أن الحركة لم يؤسسها أشخاص متدينون، بل أشخاص حرّفوا آيات التوراة لتبرير أفعالهم.

ناطوري كارتا

تعتبر ناطوري كارتا منظمة يهودية دينية دولية غير ربحية، تلتزم بنشر وجهة نظر جماهير اليهود المعادية للصهيونية في جميع أنحاء العالم ممن يعارضون بشدة دولة إسرائيل وسياساتها وينادون بضرورة زوالها.

وجاءت تسمية المنظمة من التلمود اليهودي، إذ تعني (حماة المدينة).

وظهرت المنظمة عام 1938، وتكونت أساسا من مجموعتين من (يشوب) أي يهود ما قبل الصهيونية الذين سكنوا فلسطين قبل قيام إسرائيل، قدمتا من المجر وليتوانيا.

وتعتبر المنظمة أن الله عاقب اليهود بإزالة دولتهم في العهد القديم، ويمكن للسيد المسيح فقط إعادة إنشاء دولة جديدة لهم، لذلك فإن أي محاولة بشرية لإحياء دولة يهودية تعد معارضة لمشيئة الرب وهو ما سيزيد من معاناة اليهود.

وكانت المنظمة تعتبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسا لجميع سكان أرض فلسطين، وقد شارك الحاخام موشيه هيرش في حكومة عرفات وزيرا للشؤون اليهودية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

دكوا الخيام وقطعوا الكهرباء.. إسرائيل تحول حياة عائلات بدوية فلسطينية لجحيم (فيديو)

قوات الاحتلال هدمت البيوت واستولت على الكثير من المتعلقات (الجزيرة مباشر)

عضو سابق في الكنيست: هذه خطة نتنياهو للعودة مجددا إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (رويترز)

“إن لم تكن أسوأ”.. فلسطين: سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تتغير عن سابقتها

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (يسار) يهنئ رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت بعد فوزه في تصويت بالكنيست (غيتي)

كورونا.. جنوب أفريقيا تعلق لقاح جونسون آند جونسون وتوصيات أوربية بوقف أسترازينكيا

لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا