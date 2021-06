قمة لمكافحة “الإسلاموفوبيا” في كندا بعد مقتل عائلة مسلمة دهسا

وافق البرلمان الكندي، اليوم السبت، بالإجماع على مقترح لعقد “قمة لمكافحة الإسلاموفوبيا” في أعقاب مقتل عائلة مسلمة دهسا بصورة متعمدة في جريمة وصفها رئيس الوزراء بأنها “إرهابية”.

واعتمد البرلمان مقترحا لعقد “قمة العمل الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا” لمناقشة الهجمات والتدابير المعادية للإسلام المتزايدة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ووافقت جميع الأحزاب السياسية بالبرلمان الكندي على المقترح الذي تقدمت به النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، ليندسي ماتيسين، والذي يدعو لعقد القمة قبل يوليو/تموز المقبل.

ومساء الأحد الماضي، قتلت عائلة مسلمة من أصول باكستانية دهسا عمدا في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية ما أسفر عن مقتل 4 من أفرادها تحت عجلات شاحنة السائق ناثانيال فيلتمان (20 عاما).

وقالت الشرطة الكندية إن الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 74 و44 عاما، ورجل يبلغ 46 عاما وفتاة تبلغ 15 عامًا، فيما نجا فرد واحد من الأسرة وهو صبي يبلغ 9 سنوات.

Four members of a Muslim family in Ontario, Canada, were killed on Sunday night when a terrorist, named Nathaniel Veltman, drove his car into them. Only a 9-year-old child survived.

This is a horrific, Islamophobic crime 💔 RIP to their innocent souls. pic.twitter.com/zCIXybLMVs

— Quds News Network (@QudsNen) June 8, 2021