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قلق إسرائيلي من حصول إيران على قمر تجسس روسي حديث الصنع

إطلاق صاروخ روسي يحمل على متنه القمر الصناعي كانوبوس-في Kanopus-V (غيتي - أرشيفية)
إطلاق صاروخ روسي يحمل على متنه القمر الصناعي كانوبوس-في Kanopus-V (غيتي - أرشيفية)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202107:46 PM (مكة المكرمة)

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية وأمريكية أن إسرائيل تشعر بالقلق من تقارير عن تزويد روسيا بقمر تجسس صناعي حديث يمنح طهران قدرات غير مسبوقة على تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إسرائيلية.

ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية عن مصادر أمنية محلية لم تسمها قولها إن الحديث يدور عن قمر صناعي “سيمنح الإيرانيين قدرة غير مسبوقة على تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إسرائيلية”.

وقالت القناة إنه إلى جانب تتبع القواعد العسكرية الإسرائيلية فإن القمر الصناعي سيمنح إيران أيضا قدرة على تتبع ومراقبة أهداف استراتيجية أخرى بإسرائيل والشرق الأوسط.

وأضافت القناة “القمر الصناعي الروسي (كانوبوس-في Kanopus-V)، “مزود بكاميرا عالية الدقة يمكن أن تساعد طهران في المراقبة المستمرة للمنشآت مثل القواعد العسكرية الإسرائيلية والمنشآت التي توجد بها القوات الأمريكية في العراق”.

والخميس، قالت صحيفة “الواشنطن بوست” إن روسيا تخطط لتزويد إيران بالقمر الصناعي المتقدم، مما يسمح لطهران بتتبع الأهداف العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وشرق أوسطية قولها إنها مطلعة على تفاصيل الخطة وإنه من المتوقع أن يتم إطلاق القمر الصناعي في غضون بضعة أشهر.

ومساء الجمعة، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صحة تقرير عن بيع بلاده القمر الصناعي المذكور لطهران، واصفا ذلك بـ “الأخبار الكاذبة”.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة “إن بي سي” الأمريكية: “لا أعرف شيئا عن ذلك، هذا هراء”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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