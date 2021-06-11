البث الحي
تقارير|سوريا

طفل سوري يعيل أسرته من تكسير الحجر في إدلب (فيديو)

11/6/2021

رغم الظروف الصعبة في برد الشتاء وحر الصيف يبدأ الطفل السوري إبراهيم حماحر ذو الـ10 أعوام صباح كل يوم عمله على تكسير الحجر، من أجل إعالة أسرته.

وهربت أسرة حماحر من هجمات النظام السوري على ريف محافظة حلب شمالي سوريا واحتموا في خيمة بريف محافظة إدلب للبقاء على قيد الحياة وسط صعوبات مالية.

ويعيش حماحر مع أسرته في خيمة مع إخوته الأربعة ووالديه بمخيم “كريم” في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وبمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال” الذي يصادف 12 يونيو/حزيران من كل عام، التقت وكالة الأناضول مع الطفل حماحر.

وأوضح الطفل أنه يعمل مع أخيه في منجم تكسير الحجر لتوفير لقمة العيش وإعالة أسرته بدلا من الذهاب إلى المدرسة كباقي الأطفال.

وقال “نقوم بتكسير 25 حجرا يوميا مقابل 1.5 دولار لاستخدامها في البناء”، موضحًا أنه يقوم بحمل الأحجار بعد تكسريها إلى السيارات أيضا.

وتابع “نكافح من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف صعبة، في برد الشتاء وحر الصيف، حيث نقوم بتكسير حجر يزن 50-60 كليو غرام”.

وبين أن والده “لا يقوى على العمل بسبب المرض”.

طفل سوري يعيل أسرته من تكسير الحجر (الأناضول)

واختتم بالقول “كل ما أريده من الحياة هو كسب لقمة العيش أريد أن أعيش حياة كريمة وأن أدرس. أبي مريض، وإذا لم أعمل فلا أحد يستطيع العمل”.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت منظمة (يونيسيف)، في بيان، مقتل وإصابة قرابة 12 ألف طفل في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل 10 أعوام.

في حين وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 29 ألفا و296 طفلا على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا، منذ مارس 2011 حتى يونيو الجاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

لماذا تأجّل الحوار الفلسطيني بالقاهرة؟ وهل تنجح مصر في تقريب وجهات النظر؟ (فيديو)

مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوار الفلسطيني لأجل غير مسمى (مواقع التواصل)

خبير ري: المياه التي يمررها سد النهضة أكبر من حصة مصر والسودان والخوف من فترات الجفاف (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)

“جرده شرطيون من ملابسه وسحلوه”.. فيديو يثير غضبا عارما في تونس

تواصل الاحتجاجات في منطقة سيدي حسين بالعاصمة التونسية بعد مقتل شاب وسحل آخر (الأناضول)

خبراء يكشفون التفاصيل.. كيف يتم التعرف على الجثث مجهولة الهوية؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا