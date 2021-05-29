أردوغان: لن يتوقف الأذان بـ”مسجد تقسيم” حتى قيام الساعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن صوت الآذان من مآذن “مسجد تقسيم” الذي افتتحه اليوم وسط إسطنبول “لن يتوقف حتى قيام الساعة بإذن الله”.

وأعرب أردوغان في تغريدة عبر تويتر عن أمله في أن يجلب “مسجد تقسيم” الذي أدّى فيه اليوم أول صلاة جمعة، الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي.

وكتب “بمشيئة الله تعالى لن يغيب المصلون عن جامعنا، ولن ينقطع صوت الآذان من مآذنه، وستعلو أصوات القرآن من قبته حتى قيام الساعة”.

كما نشر حساب الرئيس التركي صورة تحت عنوان “شعبنا يحقق حلمه الممتد إلى 150 عامًا”، تضمنت معلومات حول المسجد.

آمل أن يجلب #مسجد تقسيم الذي أدينا فيه اليوم أول صلاة جمعة الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي. بمشيئة الله تعالى لن يغيب المصلين عن جامعنا ولن ينقطع صوت الاذان من مآذنه وستعلو اصوات القرآن من قبته حتى قيام الساعة. pic.twitter.com/HdG9zMyRna — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) May 28, 2021

من ناحية أخرى، لاقى افتتاح مسجد تقسيم حفاوة كبيرة من المغردين العرب والأتراك لتتصدر صوره ومقاطع فيديو من افتتاحه تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر سياسيون أتراك وعرب عبر منصات التواصل أن افتتاح مسجد ميدان تقسيم هو الرهان الثاني الذي يفوز به الرئيس التركي بعد وعد قطعه منذ قرابة 28 عامًا بافتتاح هذا المسجد بعد تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد مرة أخرى.

وشارك مغردون مقطع الفيديو الذي يعد فيه أردوغان بفتح المسجد في ميدان تقسيم مع تعليقات تعبر عن فوز الهوية التركية معركة جديدة، على حد تعبيرهم.

وقال العالم الإسلامي الكويتي نبيل العوضي إن افتتاح بيت من بيوت الله في أشهر مكان في تركيا يفرح كل مؤمن، بينما غرّد نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوقلو من حسابه معبرًا عن سعادته لحضور مثل هذا الحدث الهام.

بينما وصفت أمينة أردوغان -عقيلة الرئيس التركي- افتتاح المسجد بأنه “حلم أصبح حقيقة”.

Hayal gerçek oldu; İstanbul’umuz #TaksimCamii’ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun… pic.twitter.com/BExoEq7L3P — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2021

نفرح كثيرًا لافتتاح بيت من بيوت الله في أشهر مكان في #تركيا يفرح كل مؤمن بارتفاع صوت الأذان وسجود المصلين وذكر الذاكرين في هذه البقعة من الأرض#تقسيم#مسجد_تقسيم#TaksimCamii pic.twitter.com/EnJIxTif0N — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) May 28, 2021

سعدتُ اليوم بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول متزامناً مع احتفالات تركيا بفتح القسطنطينية الذي يصادف يوم 29 مايو.

شكري وامتناني للرئيس أردوغان وحكومته وشعب تركيا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، نتطلع إلى مزيد من التطور في علاقاتنا لصالح الشعبين. pic.twitter.com/DbgpkwpPLk — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 28, 2021

صراع دام عقود من الزمن حتى استطاع الاتراك بناء مسجد في قلب اسطنبول #تقسيم بعد سيطرة وحكم العسكر والعلمانيين ومنعهم لهذا البناء ، واليوم تم افتتاح المسجد. https://t.co/ONAQm0iDcN — نواف البدر (@NawafAlbader) May 28, 2021

تشهد #اسطنبول اليوم إفتتاح جامع تقسيم الذي أقيم في أهم ميادين #اسطنبول ..

أمر مفرح عودة #تركيا إلى جذورها الإسلامية بعد محاولات علمانية قاسية استخدمت فيها الحديد والنار لفصلها عن جذورها الإسلامية..

الغريب..

علمانيو العرب أكثر غيظا بخطوات #اردوغان الإسلامية من علمانيي #تركيا .. pic.twitter.com/6ZRwAOFVsu — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 28, 2021