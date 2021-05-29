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أردوغان: لن يتوقف الأذان بـ”مسجد تقسيم” حتى قيام الساعة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح مسجد تقسيم (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح مسجد تقسيم (الأناضول)
28/5/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن صوت الآذان من مآذن “مسجد تقسيم” الذي افتتحه اليوم وسط إسطنبول “لن يتوقف حتى قيام الساعة بإذن الله”.

وأعرب أردوغان في تغريدة عبر تويتر عن أمله في أن يجلب “مسجد تقسيم” الذي أدّى فيه اليوم أول صلاة جمعة، الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي.

وكتب “بمشيئة الله تعالى لن يغيب المصلون عن جامعنا، ولن ينقطع صوت الآذان من مآذنه، وستعلو أصوات القرآن من قبته حتى قيام الساعة”.

كما نشر حساب الرئيس التركي صورة تحت عنوان “شعبنا يحقق حلمه الممتد إلى 150 عامًا”، تضمنت معلومات حول المسجد.

 

من ناحية أخرى، لاقى افتتاح مسجد تقسيم حفاوة كبيرة من المغردين العرب والأتراك لتتصدر صوره ومقاطع فيديو من افتتاحه تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر سياسيون أتراك وعرب عبر منصات التواصل أن افتتاح مسجد ميدان تقسيم هو الرهان الثاني الذي يفوز به الرئيس التركي بعد وعد قطعه منذ قرابة 28 عامًا بافتتاح هذا المسجد بعد تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد مرة أخرى.

وشارك مغردون مقطع الفيديو الذي يعد فيه أردوغان بفتح المسجد في ميدان تقسيم مع تعليقات تعبر عن فوز الهوية التركية معركة جديدة، على حد تعبيرهم.

وقال العالم الإسلامي الكويتي نبيل العوضي إن افتتاح بيت من بيوت الله في أشهر مكان في تركيا يفرح كل مؤمن، بينما غرّد نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوقلو من حسابه معبرًا عن سعادته لحضور مثل هذا الحدث الهام.

بينما وصفت أمينة أردوغان -عقيلة الرئيس التركي- افتتاح المسجد بأنه “حلم أصبح حقيقة”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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