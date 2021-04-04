البث الحي
تقارير

باحثون يرصدون خطورة أكبر للتوحد في سن البلوغ أكثر من الطفولة (فيديو)

4/4/2021

قالت الدكتورة مديحة كمال استشاري أول طب الأطفال في مستشفى سدرة والأستاذ المساعد في جامعة قطر وجامعة كورويل إن الأطفال الذين يحملون سمات توحدية يواجهون مشاكل عديدة في مرحلة نضجهم ومراهقتهم، خاصة على مستوى تكوين علاقات طبيعة وناجحة مع زملائهم الآخرين في المدرسة.

وأضافت مديحة -خلال مشاركتها في برنامج “مع الحكيم”- أن الطفل الذي يحمل سمات توحدية هو طفل طبيعي، لكنه يفتقر لمقومات التواصل السلس مع الآخرين والتعبير العقلاني عن حاجياته ورغباته، ما يجعله عرضة للسخرية والتنمر من قبل أقرانه.

وتابعت “هؤلاء الأطفال حينما يعجزون عن التواصل المفتوح مع الأقران قد يلجؤون إلى العنف كردة فعل طبيعية عن فشلهم في التواصل السلسل مع العالم الخارجي.

وطالبت مديحة بدور فعال للأسرة في هذه الحالات من خلال تدخل أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء الدراسة لمساعدة المراهقين الذين يحملون سمات توحدية من أجل تسهيل عملية اندماجهم في محيطهم الاجتماعي والتفاعل الناجح مع أقرانهم.

واعتبرت مديحة أن الدراسات العلمية في جميع دول العالم لم تصل بعد إلى علاج نهائي لمرض التوحد، لكن هناك اجماعا وسط العلماء المختصين بضرورة علاج المظاهر المصاحبة للتوحد خاصة فرط الحركة وصعوبة التعلم وقلة التركيز.

وشددت على أن مركز سدرة في قطر بصدد دراسة علمية لأسباب مرض التوحد من خلال التركيز على الجينات، وقالت “الدراسة مكلفة جدا، وسيتم الانتهاء منها بعد سنتين ونأمل أن تكشف الجديد”.

وكانت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة “سبيكتروم”  قد كشفت أن مرحلة البلوغ يمكن أن تكون مرحلة خطيرة للأطفال الذين يحملون سمات توحدية، مما يحرم هؤلاء من التأقلم مع أقرانهم في ظل الفوارق السلوكية الموجودة.

ورصدت الدراسة حالات من الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل بشكل كبيرعند المراهقين المصابين بالتوحد.

وكشفت دراسة علمية أخرى أن أكثر من ثلثي الشباب المصابين بالتوحد يعانون من حالات متكررة للاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“عزلة قسرية”.. ما الآثار النفسية التي يسببها استمرار التعليم عن بعد لدى الأطفال؟ (فيديو)

مع الاستعداد لموجة ثالثة من جائحة كورونا، أشارت دراسات عديدة شعور الطلاب بعدم السعادة أو بالاكتئاب في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى زيادة الآثار النفسية المرتبطة بصعوبات التعلم مع الحجر المنزلي.

28/3/2021
المزيد من تقارير

تقرير: فيسبوك يخطط لتعزيز التعاون مع إسرائيل.. ما القصة؟

فيسبوك تخطط لفتح مركز لتصميم الرقائق الإلكترونية في تل أبيب (غيتي - أرشيفية)

إسرائيل تعتقل 230 طفلا فلسطينيا في 3 أشهر

سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 230 طفلا منذ بداية 2021 حتى نهاية الشهر الماضي (الجزيرة)

شكوك وأسئلة متزايدة حول لقاح أسترازينيكا.. ووفيات في دول أوربية بعد التطعيم

لقاح أسترازينيكا المثير للجدل (غيتي)

“غزة ليست محتلة”.. انتقادات لاذعة تطال ناصر القدوة بعد تصريحاته بشأن الإسلام السياسي (فيديو)

القيادي السابق في حركة فتح ناصر القدوة (الأناضول)
الأكثر قراءة

تأكيد ثم نفي خلال دقائق.. المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يناقض نفسه بشأن بيع مياه السد (فيديو)

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي (الأناضول)

مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

كامل الوزير يهين مواطنة طلبت المساعدة

“ليس لتوليد الكهرباء”.. خبير مياه مصري: هذا هو هدف إثيوبيا من بناء سد النهضة (فيديو)

“اتصلوا بجهات خارجية”.. الصفدي: الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة استقرار الأردن (فيديو)

الأمير حمزة بن الحسين, ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)