البث الحي
تقارير|لبنان

سجال حاد بين بروفيسور لبناني وأكاديمي إماراتي بشأن التطبيع مع إسرائيل

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
30/4/2021

أعاد البروفيسور أسعد أبو خليل نشر تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله التي قال فيها “إن التطبيع لا يعني التخلي عن قضية فلسطين” معلقاً عليها بالقول إن “التمسّك بالقضيّة يتناقض مع التطبيع وهذه بديهيّة من بديهيّات فلسطين، مهما فعلت الحكومات غير المنتخبة”.

ورد عبد الله بأنه لا يؤيد التطبيع على الصعيد الشخصي، لكنه يتفهم أن التطبيع أصبح ضرورة استراتيجية لبعض الدول وحتمية سياسية لأخرى.

وأشار أبو خليل إلى وجود تناقض في الجملة آنفة الذكر مبيناً أن “من يرى في التطبيع ضرورة استراتيجية يكون قد أقنع نفسه بقبول التطبيع”.

وبرر عبد الخالق موقفه بالقول “الدول والحكومات تتعامل مع الضرورات ولها حسابات، اما الأفراد والشعوب عمومًا فلها خيارات”.

وهو ما استدعى من أبو خليل إلى تنبيه الأكاديمي الإماراتي بأن ثمة تناقض مرة أخرى في رأيه مفاده “أن الموقف الشخصي ضد التطبيع لا طائل منه ولا معنى له إذا لم يُترجم في رفض تطبيع الحكومات كلّها، وتقبّل تطبيع الحكومات يلغي الرفض الشخصي للتطبيع لأنه يجعله بلا جدوى”.

وتساءل أبو خليل “ما فائدة رفضنا للتطبيع إذا لم يُقرن بالمجاهرة في رفض التطبيع الحكومي، أو على الأقل السكوت لرفضه؟”.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض الفصائل الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

الإمارات وقّعت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل (رويترز ـ أرشيف)

وفي 24 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

شقيق الصحفي علاء الريماوي: هذا ما يتعرض له أخي في سجون الاحتلال (فيديو)

الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي (مواقع التواصل)

هل إبليس أبو الجن؟ وهل يمكن رؤية الجن على حقيقتهم؟ (فيديو)

الشيخ العلامة محمد حسن الددو يجيب عن تساؤل بشأن الجن وحقيقتهم (الجزيرة مباشر)

تزامنا مع محاكمة ضباط مصريين غيابيا.. وثائقي مجهول يزعم ارتباط ريجيني بقضية استخباراتية (فيديو)

محتجون يرفعون صور ريجيني خلال مظاهرة في روما لإحياء الذكرى الثانية لاختفاء ريجيني (غيتي - أرشيفية)

وفاة صاحب أشهر ضحكة في إسبانيا والعالم (فيديو)

وفاة الممثل الإسباني خوان بورخا الذي اشتهر بضحكته الأسطورية (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مذبحة كرداسة “2”

الشيخ عبد الرحيم جبريل

شاهد: اللحظات الأولى لحادث مقتل عشرات الإسرائيليين أثناء احتفال يهودي.. ونتنياهو يعلن الحداد

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتkياهو ما حصل بالكارثة الكبرى (رويترز)

رهبان مصريون يعتصمون في “دير السلطان” احتجاجا على رفع العلم الإثيوبي (فيديو)

دير السلطان بالقدس المحتلة (غيتي أرشيف)

ما حكم أرباح يوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا (الجزيرة مباشر)