سجال حاد بين بروفيسور لبناني وأكاديمي إماراتي بشأن التطبيع مع إسرائيل

أعاد البروفيسور أسعد أبو خليل نشر تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله التي قال فيها “إن التطبيع لا يعني التخلي عن قضية فلسطين” معلقاً عليها بالقول إن “التمسّك بالقضيّة يتناقض مع التطبيع وهذه بديهيّة من بديهيّات فلسطين، مهما فعلت الحكومات غير المنتخبة”.

لم اكن اتوقّع في حياتي ان أقرأ هذه الجملة لعبد الخالق. كل نقاشاتنا في سنوات الدراسة الجامعيّة كانت عكس هذا المسار. لا, عزيزي: التمسّك بالقضيّة يتناقض مع التطبيع وهذه بديهيّة من بديهيّات فلسطين, مهما فعلت الحكومات غير المنتخبة. https://t.co/GTpjICW43L — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 29, 2021

ورد عبد الله بأنه لا يؤيد التطبيع على الصعيد الشخصي، لكنه يتفهم أن التطبيع أصبح ضرورة استراتيجية لبعض الدول وحتمية سياسية لأخرى.

وأشار أبو خليل إلى وجود تناقض في الجملة آنفة الذكر مبيناً أن “من يرى في التطبيع ضرورة استراتيجية يكون قد أقنع نفسه بقبول التطبيع”.

هناك تناقض في الجملة, يا عبد الخالق. كيف تقول أنك ترفض التطبيع على الصعيد الشخصي ثم تقول إنك تفهم التطبيع كضرورة استراتيجية. الجملة لا تستقيم. الذي يرى في التطبيع ضرورة استراتيجية يكون قد اقنع نفسه بقبول التطبيع. أكيد انا أعيش الماضي إذا كان يعني التمسّك بالثوابت. هذه ليس موسمية https://t.co/LumZUvxE59 — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 29, 2021

وبرر عبد الخالق موقفه بالقول “الدول والحكومات تتعامل مع الضرورات ولها حسابات، اما الأفراد والشعوب عمومًا فلها خيارات”.

وهو ما استدعى من أبو خليل إلى تنبيه الأكاديمي الإماراتي بأن ثمة تناقض مرة أخرى في رأيه مفاده “أن الموقف الشخصي ضد التطبيع لا طائل منه ولا معنى له إذا لم يُترجم في رفض تطبيع الحكومات كلّها، وتقبّل تطبيع الحكومات يلغي الرفض الشخصي للتطبيع لأنه يجعله بلا جدوى”.

وتساءل أبو خليل “ما فائدة رفضنا للتطبيع إذا لم يُقرن بالمجاهرة في رفض التطبيع الحكومي، أو على الأقل السكوت لرفضه؟”.

التناقض هو هنا: أن الموقف الشخصي ضد التطبيع لا طائل منه ولا معنى له إذا لم يُترجم في رفض تطبيع الحكومات كلّها. وتقبّل تطبيع الحكومات يلغي الرفض الشخصي للتطبيع لأنه يجعله بلا جدوى. ما فائدة رفضنا للتطبيع إذا لم يُقرن بالمجاهرة في رفض التطبيع الحكومي, أو على الأقل السكوت لرفضه؟ https://t.co/geE0Oh7jkL — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 29, 2021

ثم, ماذا تغيّر عن الثمانينيات؟ هل تضاءل احتلال إسرائيل؟ هل تخلّت إسرائيل عن أراض محتلّة؟ هل قلّت وحشيّة إسرائيل ضد العرب؟ هل زالت قوانين الأبارثيد في دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ هل زالت العقيدة الصهيونيّة العنصريّة في الدولة؟ هل قلّت جرائم الحرب الاسرائيليّة عن حقبة الثمانينيّات؟ https://t.co/LumZUvxE59 — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 29, 2021

لا تشخصن الموضوع عبد الخالق. ليس هذا من ديدنك ولا من عادتنا. نتكلّم في المبادئ. لا, طبعاً رفض الشعوب في مصر والأردن ولبنان (لأنه طبّع في عام ١٩٨٣) كان أساسيا في حصر التطبيع في الحكومات. لكن في هذه الدول, نظّم رافضو التطبيع جهودهم في حملات منظمّة كما انهم جاهروا برفض منطق التطبيع https://t.co/VYrDqhOFxm — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 29, 2021

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض الفصائل الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

الإمارات وقّعت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل (رويترز ـ أرشيف)

وفي 24 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.