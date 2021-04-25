إعلان الحداد والتحقيق مع مسؤولين.. عشرات الضحايا إثر حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد (فيديو)

أعلن العراق فجر اليوم الحداد الوطني 3 أيام على أرواح قتلى سقطوا في حريق ضخم شب مساء أمس في مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا ببغداد.

ولقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم وأصيب 46 بحروق وحالات اختناق مساء أمس السبت، جراء حريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية.

وقال طبيب في المستشفى إنه جرى إخلاء الجثث والمصابين إلى مستشفيات أخرى في بغداد.

ولم يتضح سبب الحريق على الفور فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع جراء انفجار خزان أكسجين.

ورصدت مقاطع مصورة تداولها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الدفاع المدني وهي تعمل جاهدة على إخماد الحريق بينما كان الدخان يتدفق من شبابيك المستشفى، وسط حالة من الذعر والهلع سادت بين المرضى وذويهم.

مقطع فديو جديد يوضح

بداية حريق ردهات الانعاش في مستشفى ابن الخطيب في بغداد pic.twitter.com/gk3aZRBagy — 🍀 نـور _ الصـدر 🍀 (@bent_alsder) April 25, 2021

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي، وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فردا بالمستشفى.

وأضاف اللواء كاظم بوهان أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق.

من جانبه أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة.

كما أمر الكاظمي وفق بيان لمكتبه، باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

بالفيديو…..

نشوب حريق في مستشفى ابن الخطيب

المخصصة لحجر المصابين بالفايروس الوبائي ببغداد pic.twitter.com/2U6DzFPD57 — علي كاظم (@lykzm371) April 24, 2021

في الأثناء، طالبت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) في بيان، الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.

وزادت أزمة وباء كورونا من معاناة النظام الصحي العراقي الذي دمرته عقود من العقوبات والحرب والإهمال.

وقالت وزارة الصحة العراقية أمس السبت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى أكثر من مليون، من بينهم أكثر من 15 ألف وفاة.