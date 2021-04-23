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عشرات الإصابات في صفوف المقدسيين في مواجهات مع قوات الاحتلال (فيديو)

22/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202101:07 AM (مكة المكرمة)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن أكثر من 78 شخصا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة القدس المحتلة، فيما ناشدت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين.

وأضاف أن بعض الإصابات بالرصاص المطاطي، وبينها إصابات في الرأس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى وأجبرت المعتكفين على الخروج منه بالقوة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شهود عيان قولهم إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابيين فلسطينيين على الأقل، وسط مدينة القدس، في أعقاب المواجهات التي تركزت في منطقة باب العامود”.

وامتدت المواجهات التي انطلقت في مدينة القدس إلى مناطق أخرى في أنحاء المدينة وخاصة في بلدة الطور.

حماية دولية

ودعت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقالت الرئاسة، في بيان إن “القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر”.

وعبرت الرئاسة عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب، وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

كما أدانت “ما يقومون به من ملاحقات لأبناء شعبنا، الأمر الذي أدى إلى مواجهات في شوارع وأزقة القدس الشريف”.

وحملت السلطة الفلسطينية “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير”.

ومنذ بداية شهر رمضان، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد منطقة “باب العامود” حالة من التوتر، بسبب محاولة الشرطة الإسرائيلية منع الفلسطينيين من التواجد في المنطقة. ضمن إجراءات للتضييق عليهم.

ومنطقة باب العامود، إحدى أهم ساحات القدس المحتلة، وفيها مدرج يؤدي إلى البلدة القديمة.

مظاهرة لمتطرفين إسرائيليين

وأفادت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة، أن مستوطنين إسرائيليين حاولوا، الخميس، الوصول إلى منطقة “باب العامود”، وهم يهتفون بـ”الموت للعرب”.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من الوصول إلى المنطقة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأربعاء، عن تدشين شبان من اليهود المتشددين مجموعة على تطبيق “واتساب”، تحت اسم “ليحترق العرب”، وذلك لتبادل الأفكار حول طريقة الهجوم على الفلسطينيين في القدس المحتلة خلال تظاهرة دعت لها منظمة استيطانية، الخميس.

وتأتي هذه المحاولات الإسرائيلية، استجابة لدعوات يمينية إسرائيلية انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ردًا على ما وصفوه بـ “هجمات شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين بالمدينة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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