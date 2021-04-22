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مصر.. سخرية واسعة من مشهد لضابط “أمن دولة” في مسلسل “الاختيار 2”

المسلسل أظهر ضباط الشرطة خلاف الواقع الذي يراه النشطاء (مواقع التواصل)
المسلسل أظهر ضباط الشرطة خلاف الواقع الذي يراه النشطاء (مواقع التواصل)
22/4/2021-|آخر تحديث: 22/4/202111:34 PM (مكة المكرمة)

اجتاحت موجة كبيرة من السخرية حسابات مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد في مسلسل “الاختيار 2″، والذي يجسد “ملائكية” ضابط “أمن الدولة”، بحسب متابعين.

ونشرت قناة مصرية صورة من المشهد وكتبت عليها عباراة مقتطفة منه، ما تسبب في انفجار موجة من السخرية الواسعة بين رواد مواقع التواصل المصريين.

ويظهر المشهد حديثا بين ضابط أمن الدولة ” كريم عبدالعزيز” ومواطنة مصرية يصطحبها لاعتقال زوجها، فتطلب المواطنة من الضابط عدم المساس بأهلها، ليجيبها ” نحن لا نحاسب إلا المخطئ فقط”.

وشهدت المنصات سخرية واسعة وتساؤلات عن آلاف المعتقلين في سجون مصر وتهديد عشرات آلاف الأسر المصرية على أيدي رجال الداخلية.

ويثير المسلسل الذي يعرض حاليا منذ أول شهر رمضان، جدلا وانتقادات قوية بسبب ما قال معلقون إنه يقدم ضباط الشرطة في صورة “ملائكية”.

كما أثار المسلسل قبل أيام موجة انتقادات بسبب حلقة تناول فيها فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرت وقائعه في 14 أغسطس/آب 2013 إثر الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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