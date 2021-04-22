مصر.. سخرية واسعة من مشهد لضابط “أمن دولة” في مسلسل “الاختيار 2”

اجتاحت موجة كبيرة من السخرية حسابات مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد في مسلسل “الاختيار 2″، والذي يجسد “ملائكية” ضابط “أمن الدولة”، بحسب متابعين.

ونشرت قناة مصرية صورة من المشهد وكتبت عليها عباراة مقتطفة منه، ما تسبب في انفجار موجة من السخرية الواسعة بين رواد مواقع التواصل المصريين.

ويظهر المشهد حديثا بين ضابط أمن الدولة ” كريم عبدالعزيز” ومواطنة مصرية يصطحبها لاعتقال زوجها، فتطلب المواطنة من الضابط عدم المساس بأهلها، ليجيبها ” نحن لا نحاسب إلا المخطئ فقط”.

وشهدت المنصات سخرية واسعة وتساؤلات عن آلاف المعتقلين في سجون مصر وتهديد عشرات آلاف الأسر المصرية على أيدي رجال الداخلية.

ويثير المسلسل الذي يعرض حاليا منذ أول شهر رمضان، جدلا وانتقادات قوية بسبب ما قال معلقون إنه يقدم ضباط الشرطة في صورة “ملائكية”.

كما أثار المسلسل قبل أيام موجة انتقادات بسبب حلقة تناول فيها فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرت وقائعه في 14 أغسطس/آب 2013 إثر الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ولما النظام حلو كدة

أومال مين إللي بيعتقل أهالي المعارضين وبينكل بيهم؟!

اعتقلتوا اخو سامي كمال الدين ليه

ولفقتوله قضية ؟؟!!

اعتقلتوا بنت الشيخ القرضاوي و زوجها ليه؟

اعتقلتوا اخوات معتز مطر و محمد ناصر ليه؟

و غيرهم كتير#العسكر_كدابين #بتضحكوا_على_مين !!!#الحرية_لرياض_كمال_الدين pic.twitter.com/LZXewYzQnJ — Israa Elhakeem (@Israaelhakeem2) April 21, 2021

بيقولك عادوا تصوير المشهد ده 50 مرة كل مرة الاستاذ كريم عبدالعزيز يضحك او المخرج يضحك او حد من المصورين يضحك اوحد من عمال الاستوديو يضحك وبيقولك فالمرة ال47 كلهم ضحكوا في نفس الوقت pic.twitter.com/JSSRWMc6kJ — iShamy (@mshami_78) April 22, 2021

ياسلام اما قصة عبره بصحيح https://t.co/qKayaGroZV — X زيدان (@zedan1911) April 22, 2021

بس بنجيب معاه اهله وصحابه على سبيل الونس واللمة يعني https://t.co/aJKhihnIw7 — محمد (@newtenho1911) April 22, 2021

لا وبنحميهم كمان 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/l4QOqAUwjV — احـمــــد عـلي (@M_scofield80) April 22, 2021

ده لو حرامى غسيل بيروحوا البيت ياخدوا أبوه وأمه عشان يروح يسلم نفسه

ما بالك بقى بشخص هما شايفينه ارهابى https://t.co/GekA1qLua4 — أبو البنات (@another_5aled) April 22, 2021