البث الحي
تقارير

باكستان: نجاة السفير الصيني من انفجار كان يستهدفه (فيديو)

21/4/2021-|آخر تحديث: 22/4/202101:45 AM (مكة المكرمة)

قال وزير الداخلية الباكستاني إن السفير الصيني لدى باكستان نجا اليوم الأربعاء من انفجار كان يستهدفه في فندق فخم في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد.

وأضاف وزير الداخلية الشيخ راشد أحمد أن وفدا صينيا بقيادة السفير الصيني لدى إسلام أباد كان الهدف، إلا أنهم لم يكونوا في الفندق وقت وقوع التفجير.

وأعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين إثر انفجار قنبلة زرعت في سيارة في مرآب فندق سيرينا، حيث كان ينزل السفير الصيني.

وأعلنت حركة “طالبان باكستان” المسلحة، مسؤوليتها عن التفجير الذي قالت إنه كان يستهدف مسؤولين.

واختطفت الحركة المسلحة، التي تربطها صلات وثيقة بتنظيم القاعدة، في الماضي مواطنين صينيين في باكستان وقتلتهم.

وتقع ” كويتا” في إقليم بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا، ويقع على حدود كل من أفغانستان وإيران، وهو مستهدف بشكل منتظم من قبل الجماعات المسلحة والحركات شبه القومية.

ويُنظر إلى كثير من أعمال العنف على أنها رد فعل من قبل مسلحين رافضين خطط بيجين الاستثمارية في المنطقة والرامية لربط مقاطعة شينغيانغ ببحر العرب عبر إقليم بلوشستان من خلال شبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وتهدف خطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المقترحة البالغ قيمتها 60 مليار دولار إلى منح بيجين الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا عبر أقصر طريق بري وبحري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

الصين تقضي بإعدام اثنين من مسؤولي الإيغور

حكم على مسؤولين سابقين اثنين من الإيغور بالاعدام بتهمة القيام بـ”نشاطات انفصالية” في منطقة شينجيانغ التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين كما أعلنت السلطات المحلية، أمس الثلاثاء.

7/4/2021
المزيد من تقارير

أم سورية تروي تفاصيل آخر حوار لها مع ابنها قبل مقتله (فيديو)

أم سورية تروي آخر لقاء لها مع ابنها قبل مقتله خلال مشاركته مع قوات المعارضة

هل تغير تركيا موقفها من جماعة الإخوان في مصر؟ وزير الخارجية يجيب

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (غيتي)

متصل يصدم مذيع الجزيرة مباشر: ابني حاول قتلي بالسم فماذا أفعل معه؟ (فيديو)

الأب: وضع الابن مسحوقا شديد السمية لي في كوب الشاي

أعلن نفسه القائد الأعلى للجيش.. هل انقلب رئيس تونس على الدستور؟ (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن

لماذا حرّم الصيام على المرأة خلال الحيض والنفاس؟

فقه المرأة في رمضان يجيب على أسئلة النساء بحسب ظروفهن وأحوالهن

القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوربية لكرة القدم

ناصر بن غانم الخليفي الرئيس الجديد لرابطة الأندية الأوربية لكرة القدم (الأوربية)