باكستان: نجاة السفير الصيني من انفجار كان يستهدفه (فيديو)

قال وزير الداخلية الباكستاني إن السفير الصيني لدى باكستان نجا اليوم الأربعاء من انفجار كان يستهدفه في فندق فخم في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد.

وأضاف وزير الداخلية الشيخ راشد أحمد أن وفدا صينيا بقيادة السفير الصيني لدى إسلام أباد كان الهدف، إلا أنهم لم يكونوا في الفندق وقت وقوع التفجير.

وأعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين إثر انفجار قنبلة زرعت في سيارة في مرآب فندق سيرينا، حيث كان ينزل السفير الصيني.

وأعلنت حركة “طالبان باكستان” المسلحة، مسؤوليتها عن التفجير الذي قالت إنه كان يستهدف مسؤولين.

واختطفت الحركة المسلحة، التي تربطها صلات وثيقة بتنظيم القاعدة، في الماضي مواطنين صينيين في باكستان وقتلتهم.

وتقع ” كويتا” في إقليم بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا، ويقع على حدود كل من أفغانستان وإيران، وهو مستهدف بشكل منتظم من قبل الجماعات المسلحة والحركات شبه القومية.

ويُنظر إلى كثير من أعمال العنف على أنها رد فعل من قبل مسلحين رافضين خطط بيجين الاستثمارية في المنطقة والرامية لربط مقاطعة شينغيانغ ببحر العرب عبر إقليم بلوشستان من خلال شبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وتهدف خطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المقترحة البالغ قيمتها 60 مليار دولار إلى منح بيجين الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا عبر أقصر طريق بري وبحري.