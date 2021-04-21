أم سورية تروي تفاصيل آخر حوار لها مع ابنها قبل مقتله (فيديو)

روت أم سورية في مخيمات النازحين بريف إدلب آخر لقاء لها مع ابنها الذي ودعها قبل ذهابه للقتال مع المعارضة، ليلقى حتفه الخميس الماضي صائما، بحسب أمه.

وقالت الأم إن ابنها اغتسل قبل ذهابه، وقال لأمه إنه “يتمنى الشهادة ويدعو الله بها”، طالبا من أمه عدم البكاء عليه.

ونشر الإعلامي السوري أحمد رحال عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو للأم السورية وهي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر حديث مع ابنها.

وقالت الأم إن ابنها أتى إلى المخيم في أيام رمضان وودع أهله قائلاً لأمه “أشعر أني سأموت ولن أعود يا أمي، وصيتي لك الأطفال، وألا تبكي علي إن مت”.