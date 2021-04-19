الأسير المحرر رأفت القروي.. قصة صمود لأكثر من 15 سنة في سجون الاحتلال (فيديو)

عبر الأسير الفلسطيني المحرر رأفت القروي عن سعادته بالحرية سيما أنه “بعد 15 عاما من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سبقتها 6 سنوات من المطاردات من قبل قوات الاحتلال يقضي اليوم أول شهر رمضان بمعية أسرته الصغيرة بحضور الوالدة والإخوة والإخوات”.

وأضاف القروي في لقاء مع برنامج “مباشرمع” أمس الأحد، أن الأسير الفلسطيني يعيش مفارقات مستمرة ففي المعتقل تشعر بحنين للأسرة والأولاد، واليوم تشعر بحنين لرفقاء الأسر والقيد في المعتقل.

وعن تجربة تهريب النطف وتمكنه من إنجاب 4 أطفال قال القروي إن الفضل في ذلك يعود لمشروع “سفراء الحرية” الذي أطلقه الفلسطينيون من داخل سجون الاحتلال.

وقال “هذا المشروع دلالة على تمسك الأسير الفلسطيني بالحياة والاستمرار وأننا دعاة سلام لا دعاة حرب، ولذلك تمكنا من تهريب نطف الحياة لنسائنا ضد الحصار”.

وأضاف بعد 21 سنة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي يجب أن ننتقل إلى صيغ جديدة للمواجهة مع العدو لا تتقاطع بالضرورة مع الكفاح المسلح.

وتابع “سأناضل في المحيط الصغير وسأعمل على المساهمة في بناء جيل جديد للقضية الفلسطينية لديه معرفة قوية وحقيقية بجذور الصراع”.

وقال القروي “الفلسطينييون جميعا في حالة اعتقال إلى أن يتحقق حلم التحرر الكامل من الاحتلال الإسرائيلي”.

يذكر أن نادي الاسير الفلسطيني أكد أن إسرائيل تعتقل 4500 فلسطيني في 33 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 سيدة و140 قاصرا و440 معتقلا إداريا لم يخضعوا بعد للمحاكمة.