البث الحي
تقارير|اليمن

تواصل الحرب وتوقف الإغاثات.. معاناة مستمرة لأسر يمنية في تعز (فيديو)

18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202110:13 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، أحوال الأهالي والنازحين اليمنيين، في حي بازرعة شرقي مدينة تعز، بعد اشتداد عمليات القتال التي تشهدها المدينة.

وقال أحد النازحين إن سكان الحي يشهدون أوضاعًا مأساوية مضيفًا أن قرار نزوحهم، كان نتيجة الحرب التي تتزايد وتيرتها كل يوم، فغالبية الأسر فكرت في تأمين عائلاتها والمحافظة عليها، من خلال الاستقرار بهذا الحي، الذي نزح عنه أيضًا سكانه الأصليين، بعيدًا عن مناطق الاشتباكات والقصف.

وأشار نازح آخر إلى إيقاف حصة الإغاثات التي كانت تصلهم منذ شهرين مبينًا أن الأزمات تُحيط بسكان الحي من كل الجهات.

ويقول نازحون إنهم يفتقدون لأبسط مقومات الحياة من مياه شرب وطعام وإن وجدت فهي باهظة الثمن لا يقدرون عليها.

يُشار إلى أن عدد الأسر النازحة في حي بازرعة (شرقي تعز) يصل عددهم إلى نحو 275 أسرة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

الجزائر تتهم فرنسا بنشر الأمية خلال فترة الاستعمار.. إليك التفاصيل

مستشار الرئيس الجزائري المكلّف الأرشيف والذاكرة عبد المجيد الشيخي (الصحافة الفرنسية)

البحث عن مأوى.. أم عرقية تبحث عن ملاذ آمن لأطفالها السبعة (فيديو)

اللاجئة العراقية تواجه وضعا مأساويا في ظل الفقر والقهر وغياب الزوج ( الجزيرة مباشر)

خطة لتزييف الجريمة.. شاهد يكشف معلومات جديدة في قضية مقتل ريجيني (فيديو)

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

رغم نفي القضاء المصري.. مسلسل “الاختيار” يحرض على المعتقلة سامية شنن بواقعة مفبركة

المعتقلة المصرية سامية شنن تعرضت لحملة تحريض واسعة من وسائل الإعلام المصرية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي

عبد الناصر سلامة يكشف لـ “الجزيرة مباشر”: دول عربية شجعت إثيوبيا على بناء سد النهضة (فيديو)

“رابعة مذبحة”.. غضب في مصر بعد عرض حلقة الفض بمسلسل الاختيار 2 (فيديو)

سيدة مصرية تجرى باكية من هول المشهد الذي تركته خلفها خلال اقتحام قوات الجيش والشرطة لميدان رابعة العدوية (epa)

مصر.. قتلى وجرحى بالعشرات إثر خروج قطار عن مساره في القليوبية (فيديو)

قتلى وجرحى بالعشرات في خروج قطار عن مساره في طوخ (رويترز)