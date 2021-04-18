تواصل الحرب وتوقف الإغاثات.. معاناة مستمرة لأسر يمنية في تعز (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، أحوال الأهالي والنازحين اليمنيين، في حي بازرعة شرقي مدينة تعز، بعد اشتداد عمليات القتال التي تشهدها المدينة.

وقال أحد النازحين إن سكان الحي يشهدون أوضاعًا مأساوية مضيفًا أن قرار نزوحهم، كان نتيجة الحرب التي تتزايد وتيرتها كل يوم، فغالبية الأسر فكرت في تأمين عائلاتها والمحافظة عليها، من خلال الاستقرار بهذا الحي، الذي نزح عنه أيضًا سكانه الأصليين، بعيدًا عن مناطق الاشتباكات والقصف.

وأشار نازح آخر إلى إيقاف حصة الإغاثات التي كانت تصلهم منذ شهرين مبينًا أن الأزمات تُحيط بسكان الحي من كل الجهات.

ويقول نازحون إنهم يفتقدون لأبسط مقومات الحياة من مياه شرب وطعام وإن وجدت فهي باهظة الثمن لا يقدرون عليها.

يُشار إلى أن عدد الأسر النازحة في حي بازرعة (شرقي تعز) يصل عددهم إلى نحو 275 أسرة.