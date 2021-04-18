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تقارير|العراق

البحث عن مأوى.. أم عرقية تبحث عن ملاذ آمن لأطفالها السبعة (فيديو)

18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202108:24 PM (مكة المكرمة)

قالت إحدى النازحات العراقيات وهي أم لسبعة أطفال قصر إنهم بالكاد يدبرون معيشتهم وقوتهم اليومي في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت “أعيش على الكفاف أنا وأبنائي السبعة وأملنا في الله كبير أن يتغير حالنا وحال العراق ونعود لديارنا”.

وأضافت وهي تعد مع بناتها وجبة الفطورالمتواضعة “حالنا لا يختلف عن حال  الكثير من النازحين العراقيين، الذين يعيشون بدون مأوى ولا دخل يومي، رغم أن بلدنا العراق يمتلك الكثير من الثروات”.

وقالت “بعد إجبارنا على مغاردة مخيمات النازحين العراقيين، خرجنا دون أن نعرف إلى أين سيقودنا المسير،  وإلى متى سيستمر هذا الحال،  وكم سنة يستطيع صبرنا أن يتحمل”.

وتابعت اللاجئة العراقية التي لم تتجاوز بعد العقد الرابع “أهم شيء هو البيت، سقف يحمي فلذات الكبد من حر الصيف وقر الشتاء إلى أن يتغير الحال”.

وأضافت “اعتبر نفسي وأبنائي من المحظوظين لأننا وجدنا رجلا عراقيا محسنا منحنا جزءا من بيته يحمينا من قر الشتاء ولهيب الصيف”.

وأعربت عن أملها في بداية هذا الشهر الكريم أن يعود الزوج الغائب وأن يقضي الأبناء أيام رمضان وعيد الفطر مع أبيهم الذي لا يعرفون مصيره حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر

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