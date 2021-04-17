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آلين غريش: الهجوم على الإسلام في فرنسا للتغطية على تردي الأوضاع الاقتصادية (فيديو)

16/4/2021

قال الكاتب والمفكر الفرنسي آلين غريش إن اليمين المتطرف في فرنسا يستغل “الإسلاموفوبيا” للتغطية على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب تراجع السياحة وتباطؤ الاقتصاد جراء جائحة كوفيد-19.

وأضاف غريش في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الجمعة، أن “الخوف وكراهية” الإسلام موجودة حاليا بين السياسيين والإعلام ولهم دور كبير في نشر هذا الخوف.

وتابع أنه مع صعود أفكار اليمين المتطرف في فرنسا في السنوات الخمس الأخيرة وأصبحت مسيطرة في أوساط الإعلام والمثقفين الفرنسيين، بدأ النقاش يتحول تجاه الإسلام.

وأشار غريش أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجأ إلى استخدام ورقة التخويف من الإسلام لجذب أصوات الناخبين من اليمين المتطرف ويمين الوسط، والتي أصبحت هي السائدة في المجتمع الفرنسي، على حد قوله.

وتابع غريش أن ما يحدث في فرنسا “يتنافى مع فكرة العلمانية الفرنسية” والقائمة بالأساس على فصل “الكنيسة أو الدين عن الدولة” إلا أن “الكنيسة” أو “الدين” يتمتع بحرية كاملة.

وقال المفكر الفرنسي إن ما يحدث حاليا هو أن الدولة في فرنسا تفرض على المسلمين وليس أتباع أي ديانة أخرى أو معتقد الأئمة الذين يقودونهم.

وأضاف غريش أن هناك خطاب يميني سائد عن “الاستبدال الكبير” مفاده أن المسلمين سيعملون على “الاستبدال الكبير” لفرنسا لتحويلها إلى “دولة مسلمة”.

وتابع أن هذا الخطاب الشعبوي لتحشيد المجتمع ضد الإسلام والمسلمين من أجل الانتصار لقيم “العلمانية الفرنسية”.

وأشار غريش إلى خطأ ذلك الخطاب من حيث المنطق، نظرا لأن المسلمين يشكلون ما نسبته 5% إلى 7% من الشعب الفرنسي، وأغلبهم يعيشون في أوضاع معيشية صعبة وبالتالي لا يملكون نفوذا يمكنهم من التغيير أو حتى تشكيل خطر على المجتمع.

وقال المفكر الفرنسي إن هناك استهداف للإسلام والمسلمين في فرنسا، قائلا إنه يجري ربط الإسلام بـ”الإرهاب”.

وأضاف غريش أنه إذا كان هناك حتى تخوف من “الإرهاب” فهذه قضية أمنية يتولاها الأمن وليست قضية مجتمعية يتبناها السياسيين والإعلام والمثقفين، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر

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