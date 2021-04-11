البث الحي
تقارير

الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)

11/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202112:35 PM (مكة المكرمة)

قال استشاري الجراحة العامة والأورام يحيى غنيم إن العديد من الجامعات الغربية درست أثر الصيام والرياضة الخفيفة على جهاز المناعة وصحة الإنسان وفوجئت بالنتائج.

وأضاف -خلال مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر- أن جامعة جنوب كاليفورنيا أجرت بحثًا عن أثر صيام 3 أيام من كل شهر على صحة الإنسان لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن النتائج التي نشرها البروفيسور فولتر لونغو المشرف على الدراسة خرجت بنظرية 8-16 أي الصيام 16 ساعة والإفطار 8 ساعات.

وأشارت النتائج إلى أنه بعد صيام 3 أيام تحدث 3 أشياء:

  • تصدر تعليمات للجهاز المناعي بالتهام كل الخلايا الهَرِمة والتالفة في جسم الإنسان.
  • تصدر تعليمات أخرى بإنتاج خلايا دم بيضاء ذات كفاءة أعلى وعمر أطول.
  • تصدر تعليمات للخلايا الجذعية -أهم خلايا في جهاز المناعة- بإنتاج خلايا جديدة تقوم بوظيفة جديدة أفضل من الوظائف السابقة.

وأوضح استشاري الأورام أن الألمان في جامعة برلين طوروا الأمر ودرسوا أثر الصيام لمدة 3 أيام كل شهر ولكن هذه المرة على مدار سنة كاملة وأضافوا إليها: الهدوء النفسي (المصاحب لصيام المسلمين مثل عدم الغضب)، وممارسة الرياضة الخفيفة (الممثلة عند الصائمين في صلاة التراويح).

وجاءت النتائج على النحو التالي:

  1. تغيرات شكلية ومعملية: انخفاض مستوى السمنة وضغط الدم والدهون والسكري في الدم.
  2. تغيرات في بينة الشخص نفسه: يحدث تحسن عام وتقليل آلام المفاصل والعمود الفقري.
  3. تغيرات مناعية: زيادة كفاءة الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

وأضاف أن العالم الياباني يوشينورو أوهوسومو الحاصل على جائزة نوبل عام 2016، أشار في بحثه إلى أثر الصيام على صحة الإنسان إلى نظرية (الالتهام الذاتي).

وملخص ذلك البحث أنه عندما يجوع الجسم فإن خلايا الجهاز المناعي تلتهم الخلايا الضارة والسمّية والدهنية والخلايا المناعية القديمة المتهالكة، وتنشط الجهاز المناعي.

واختتم استشاري الأورام حديثه بالقول إنه وفقا لتلك الأبحاث وغيرها فإن للصيام أثر عظيم في تقوية جهاز المناعة وبالتالي محاربة العديد من الأمراض كالسرطان وأمراض عدم الاتزان والشلل الرعاش وألزهايمر وحتى الشيخوخة.

وتلعب تقوية الجهاز المناعي دورا أساسيا في توفير الحماية التي يحتاجها الجسم لمقاومة الأمراض والأوبئة والحماية منها ومن بينها فيروس كورونا.

لكن على الرغم من كل هذه الفوائد فإنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الصيام تحت إشراف الطبيب.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

“عزلة قسرية”.. ما الآثار النفسية التي يسببها استمرار التعليم عن بعد لدى الأطفال؟ (فيديو)

مع الاستعداد لموجة ثالثة من جائحة كورونا، أشارت دراسات عديدة شعور الطلاب بعدم السعادة أو بالاكتئاب في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى زيادة الآثار النفسية المرتبطة بصعوبات التعلم مع الحجر المنزلي.

28/3/2021
المزيد من تقارير

سد النهضة.. خبراء للجزيرة مباشر: إثيوبيا تصر على خلق واقع جديد وفرضه على مصر والسودان (فيديو)

إثيوبيا قالت إنها تقترب من ملء ثان لسد النهضة (رويترز)

إندبندنت: فرنسا تتجه لمنع الحجاب دون الـ18 سنة وتسمح بالحرية الجنسية في سن الـ15

تلميذات محجبات يحضرون درسًا في مدرسة خاصة بمدينة تولوز جنوبي فرنسا (غيتي - أرشيفية)

خطيب الأقصى: الأجواء العربية لا تدعم القدس ولهذه الأسباب يستهدف الاحتلال حي سلوان (فيديو)

الشيخ عكرمة صبري يعرض "وثيقة شرف أهالي سلوان" (مواقع التواصل)

هل يمكن التطعيم بجرعتين من لقاحين مختلفين؟ أستاذ بطب المناعة يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: ماذا فعل لصان اكتشفا أنهما سرقا أموال تبرعات لمسجد في إنجلترا؟

لحظات مفجعة وصراخ.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر (فيديو)

مصرع طفلتين أسفل عجلات جرار زراعي بالشرقية (مواقع التواصل)

سد النهضة.. المفتي يحذر من قنبلة مائية و”طبخة” أمريكية لصالح إثيوبيا (فيديو)

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)

دفن آلاف السراويل الداخلية وأكياس الشاي في أراض زراعية.. ما السبب؟ (فيديو)