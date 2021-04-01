خبير لقاحات: المتعافون من كورونا يحتاجون جرعة تطعيم واحدة لهذا السبب (فيديو)

قال البروفيسور علي فطوم خبير اللقاحات وأستاذ علوم البيولوجي والنانو بيولوجي في جامعة ميشيغان الأمريكية، إن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 لا يحتاجون إلا جرعة واحدة من اللقاح وليس جرعتين كما هو الحال بالنسبة إلى من لم يصابوا بالفيروس.

وشرح البروفيسور فطوم، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر كيف أن هؤلاء الأشخاص تكونت لديهم بالفعل مناعة قوية، وقال إن هذا الأمر سيسهم بصورة كبيرة في معدلات توزيع وانتشار اللقاحات.

وأضاف أن الدراسات الأخيرة أظهرت أنه يمكن زيادة الفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية بالنسبة للقاحات المعتمدة حاليًا من منظمة الصحة العالمية بأكثر من ثلاثة أسابيع، ما يسهم بدوره في توسيع نطاق التطعيم وانتظار وصول الإمدادات من اللقاح.

وأكد خبير اللقاحات أنه يتعين على منظمة الصحة العالمية ضمان وصول اللقاحات إلى كل مناطق العالم بما في ذلك مناطق النزاعات والمناطق الأشد فقرًا لأنه “لن يبقى أحد آمن حتى يأمن الجميع من الفيروس”، على حد وصفه.

وأوضح أن إعلان شركة فايزر الأخير بأن لقاحها فعال بنسبة 100% بالنسبة للأطفال من 12 إلى 15 عامًا، يعطي فرصة كبيرة لعودة الأطفال إلى المدارس في ظل تجارب على الأطفال من سن ست سنوات إلى 12 عامًا حاليًا.

لقاحا الصين

وأوضح أستاذ علوم البيولوجي أنه لا توجد حاليًا بيانات كافية عن تجارب الصين على لقاحيها (سينوفاك) و(سينافارم)، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية ستراجع آليات الإنتاج ونتائج الاختبارات قبل الموافقة على استخدامهما عالميًا.

وأشار فطوم إلى أن اللقاحين الصينيين يعتمدان على تقنية تقليدية لإنتاج اللقاحات على غرار تقنية إنتاج لقاح شلل الأطفال مثلًا، وهي تقنية تعتمد على استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس دون إحداث أضرار لينتج نظام المناعة بدوره أجسامًا مضادة للفيروس.

وقال فطوم إن هذه التقنية التقليدية تسمح بتداول اللقاحات في البنى التحتية الموجودة حاليًا حول العالم دون الحاجة إلى حفظ اللقاح في درجات حرارة منخفضة جدا كما هو الحال في لقاح فايزر.

وأوضح فطوم أنه لا يتعين التمييز بين اللقاحات وتخصيص لقاحات بعينها دون غيرها لفئات معينة في البلدان النامية لأن كل اللقاحات فعالة وتمنع من انتشار الفيروس، على حد قوله.