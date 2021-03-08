البث الحي
تقارير|بوليفيا

مصر.. ما حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة المنصورة؟ (فيديو)

صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)
صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202107:11 PM (مكة المكرمة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع لمبنى، قيل إنه جامعة المنصورة في مصر، لكن التحقق ثبت أنه غير صحيح، والفيديو يُظهر حادثاً مروّعاً وقع في بوليفيا بأمريكا الجنوبية قبل أيام، وليس في مصر.

ويظهر في الفيديو جمع من الشبان والشابات، فيما يبدو أنها شرفة داخلية لمبنى متعدد الطبقات ثم يتحطّم السياج ويسقط من الطابق الرابع عدد من الأشخاص في ظلّ حالة ذعر ضربت زملاءهم.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذا الفيديو: “سقوط طلاب من جامعة المنصورة من الدور الرابع”.

وانتشر الفيديو بهذا السياق على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك، حيث حصد عشرات آلاف المشاهدات.

@m7mad.el3rbawy

#المنصوره #محمدبنوا

♬ الصوت الأصلي – Mohamed Abd Elsalam

السلطات المصرية تنفي

بالبحث على محرك غوغل باستخدام كلمات: “حادث، جامعة، المنصورة” أرشد على الفور إلى بيان صادر عن الأمن المصري، نشرته وسائل الإعلام المحلية، نفى فيه وقوع أي حادث من هذا النوع، وأشار إلى أن الحادث وقع في “إحدى الجامعات الأمريكية”.

أين وقع الحادث؟

أظهر تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها على محركات البحث، أنه منشور في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية على أنه مصور في بوليفيا، وليس في مصر.

وأمكن العثور أيضاً على مقاطع مماثلة منشورة على موقع يوتيوب تفيد أيضاً أن الحادث وقع في جامعة في ذاك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

ووفقاً لصحفيي مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في لاباز، وقع الحادث يوم الثلاثاء، في الثاني من مارس/آذار الجاري، بجامعة إل آلتو الحكومية وأسفر عن مقتل 5 طلاب على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة.

 

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

وصفي أبو زيد: لا يجوز دفع الضرائب لنظام السيسي لأنه فاقد للشرعية (فيديو)

أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، وصفي عاشور أبو زيد (الجزيرة مباشر)

شاهد: انهيار والدة معتقل لدى جماعة الحوثي خلال مؤتمر في تعز باليمن

(الجزيرة)

“مع الحكيم”.. كورونا عطّلت إجراء ملايين العمليات الجراحية في العالم (فيديو)

تراجعت العمليات الجراحية في العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (غيتي)

سرقة لقاحات كورونا.. وكالة الأدوية الأوربية تفتح تحقيقا في هجمات إليكترونية صينية وروسية

استمرار المنافسة والتجسس بين الدول والشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

خمس معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن اليوم العالمي للمرأة

مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدريد بإسبانيا في 8 مارس/ آذار 2020 (رويترز ـ أرشيف)

عبود العمري.. ناشط أردني يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته وفيديو يوثق لحظاته الأخيرة

الناشط الأردني عبود العمري (مواقع التواصل)

إعلان مسلسل “القاهرة كابول” يثير ضجة في مصر.. واستياء أفغاني

الفنان المصري طارق لطفي "يمين" والزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن (مواقع التواصل)

تزامنا مع محاكمة قاتل فلويد.. أفراد من الشرطة الأمريكية يعتدون على رجل مُكبل اليدين (فيديو)

صورة ليلية للحظة اعتداء قوات الشرطة الأمريكية على المواطن كريستوفر كروز ( مواقع التواصل الاجتماعي)