بعد ساعات من حادث سوهاج.. ضحايا جدد في انهيار عقار “جسر السويس” شرق القاهرة (فيديو)

انهار عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة في مصر مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي الحادث بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين بسوهاج جنوبي البلاد، أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة أكثر من 160 آخرين.

وبحسب صحف محلية فإن سبب انهيار العقار يعود إلى قيام أحد المستأجرين بإجراء تعديلات في بدروم العقار طالت بعض الأعمدة مما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

وقال مواطنون إن بعض سكان العقار خشي على نفسه وأسرته بعد حدوث ميل العقار وغادروه، في حين بقي من لا تتوافر لهم أماكن بديلة لإقامتهم، حتى فوجئ السكان فجر اليوم السبت بانهيار العقار.

الصور الأولية لانهيار عقار سكنى بمنطقة #جسر_السويس pic.twitter.com/1SIRKyGX8K — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 27, 2021

ووصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار العقار لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول العقار المنهار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للعقار بعد سقوطه، وأصبح وسم #جسر_السويس الأعلى تداولا على منصات التواصل بعد الحادث.

"الحكومة جاية من غير معدات".. شاهد عيان يقول إن الحماية المدنية تأخرت في إسعاف سكان عقار #جسر_السويس المنهار نحو 4 ساعات كاملة pic.twitter.com/bJQUBOBHY5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 27, 2021

وتظهر مقاطع الفيديو الأهالي وهم يستغيثون لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخراج الجثث والمصابين.

واشتكى الأهالي من تأخر وصول قوات الدفاع المدني والإسعاف، وعدم توافر معدات الإنقاذ.

"حرام عليكم".. انهيار وصدمة لأحد أهالي العقار المنهار بشارع جمال عبدالناصر بمنقطة #جسر_السويس في #القاهرة pic.twitter.com/SSogA0sq3B — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 27, 2021

#جسر_السويس أنا ساكن في الشارع إللي جنب العمارة إللي وقعت والعمارة قديمة جدا وكانت 4 أدوار وصاحبها علاها ٦ أدوار وفيها مصنع في الدور الأول وحصل انفجار سمعناه وبعدها حسينا كأنه زلزال بعد العمارة ما وقعت حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاسد pic.twitter.com/FgiMVfQVgL — د.إكرامى🇪🇬 (@dr_ekramy) March 27, 2021