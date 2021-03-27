البث الحي
تقارير|مصر

بعد ساعات من حادث سوهاج.. ضحايا جدد في انهيار عقار “جسر السويس” شرق القاهرة (فيديو)

بكاء أحد سكان عقار جسر السويس المنهار (مواقع التواصل)
بكاء أحد سكان عقار جسر السويس المنهار (مواقع التواصل)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202111:11 AM (مكة المكرمة)

انهار عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة في مصر مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي الحادث بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين بسوهاج جنوبي البلاد، أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة أكثر من 160 آخرين.

 

وبحسب صحف محلية فإن سبب انهيار العقار يعود إلى قيام أحد المستأجرين بإجراء تعديلات في بدروم العقار طالت بعض الأعمدة مما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

وقال مواطنون إن بعض سكان العقار خشي على نفسه وأسرته بعد حدوث ميل العقار وغادروه، في حين بقي من لا تتوافر لهم أماكن بديلة لإقامتهم، حتى فوجئ السكان فجر اليوم السبت بانهيار العقار.

 

ووصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار العقار لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول العقار المنهار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للعقار بعد سقوطه، وأصبح وسم #جسر_السويس الأعلى تداولا على منصات التواصل بعد الحادث.

 

وتظهر مقاطع الفيديو الأهالي وهم يستغيثون لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخراج الجثث والمصابين.

واشتكى الأهالي من تأخر وصول قوات الدفاع المدني والإسعاف، وعدم توافر معدات الإنقاذ.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

جامعة تدفع مليار دولار لضحايا انتهاكات جنسية.. ما القصة؟

الطبيب المتهم جورج تيندال قد يعاقب بالسجن خمسين عاما في حال إدانته (أسوشيتدبرس)

صحفي أمريكي يبيع مقالا بـ560 ألف دولار

مقر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية (غيتي)

حقوقي مصري: نظام السيسي أضعف من تحمل الانتقادات على تويتر أو فيسبوك

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

وسط تعتيم إعلامي مصري.. مخاوف اقتصادية عالمية من تعطل الملاحة في قناة السويس (فيديو)

السفينة الجانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس منذ يومين (هيئة قناة السويس)
الأكثر قراءة

كيف أغلقت سفينة حاويات قناة السويس؟ وكيف ستتأثر الأسواق العالمية؟ (فيديو)

الشركة المشغلة للسفينة العالقة في قناة سيناء تعلن فشل إعادة تعويمها (رويترز)

قبطان يحذر من كارثة: شروخ في سفينة قناة السويس واحتمال تسرب الغاز (فيديو)

الشركة المشغلة للسفينة العالقة في قناة سيناء تعلن فشل إعادة تعويمها (رويترز)

“بلطجة وتعذيب نفسي”.. تيري هنري يغلق حساباته على مواقع التواصل

تيري هنري لاعب منتخب فرنسا السابق (رويترز ـ أرشيف)

حادث سوهاج.. الأهالي يهاجمون وزير النقل وكاميرا ترصد لحظة تصادم القطارين (فيديو)

وفاة 32 وإصابة العشرات في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر (غيتي)