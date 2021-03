بعد ساعات من حادث سوهاج.. ضحايا جدد في انهيار عقار “جسر السويس” شرق القاهرة (فيديو)

انهار عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة في مصر مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي الحادث بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين بسوهاج جنوبي البلاد، أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة أكثر من 160 آخرين.

وبحسب صحف محلية فإن سبب انهيار العقار يعود إلى قيام أحد المستأجرين بإجراء تعديلات في بدروم العقار طالت بعض الأعمدة مما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

وقال مواطنون إن بعض سكان العقار خشي على نفسه وأسرته بعد حدوث ميل العقار وغادروه، في حين بقي من لا تتوافر لهم أماكن بديلة لإقامتهم، حتى فوجئ السكان فجر اليوم السبت بانهيار العقار.

ووصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار العقار لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول العقار المنهار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للعقار بعد سقوطه، وأصبح وسم #جسر_السويس الأعلى تداولا على منصات التواصل بعد الحادث.

وتظهر مقاطع الفيديو الأهالي وهم يستغيثون لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخراج الجثث والمصابين.

واشتكى الأهالي من تأخر وصول قوات الدفاع المدني والإسعاف، وعدم توافر معدات الإنقاذ.

From sohag to suez in less than 24

😔😔😔😔😔#جسر_السويس #كمل_يا_كامل_واحنا_معاك #قطار_الصعيد pic.twitter.com/aangPMjJ7E

— ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) March 27, 2021