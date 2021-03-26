حقوقي مصري: نظام السيسي أضعف من تحمل الانتقادات على تويتر أو فيسبوك

قال حقوقي مصري إن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي أضعف من أن يتحمل انتقاد من أي نوع، سواء أكان تغريدة على موقع تويتر أو بضعة أسطر في منشور على موقع فيسبوك.

وأضاف أحمد سميح، مدير مركز الأندلس للتسامح ونبذ العنف، في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن الحكومة المصرية عكس ما تتحدث عن نفسها وليست بتلك القوة التي تبرزها عن نفسها، على حد وصفه.

وتابع أن الدولة تخشى من أن يعرف الناس وجهة نظر أخرى غير التي تحتكرها وهو ما يدفعها لاعتقال المعارضين.

وقال سميح إن الدولة في مصر لديها حساسية من أن ينشر عشرات الأشخاص عدوى السؤال في المجتمع عن النظام الذي يدير البلاد على الرغم من أن العاملين في هذا النظام يتقاضون أجورهم من أموال المواطنين.

وأشار إلى أن النظام في مصر يعتقد أن “الجانب الأعظم من المجتمع المصري لا يصدقه ولا يصدق ما تنشره في وسائل الإعلام الرسمية”.

اعتقالات في المطارات

من ناحية أخرى، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن القبض على صحفيين وناشطين من مطار القاهرة بات نمطًا متكررًا للسلطة في مصر.

ورصدت المنظمة في تقرير أسماء مجموعة من الصحفيين والباحثين والناشطين ممن اعتقلوا طيلة السنوات الماضية.

وضمت القائمة أسماء بينها طالب الماجستير في جامعة أوربا الوسطى أحمد سمير سنطاوي المعتقل في الأول من فبراير/شباط 2021 لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من فيينا، وتشير التقارير إلى تعرض للضرب والتعذيب.

وذكر التقرير أن سلطات الأمن في مطار القاهرة اعتقلت في 22 فبراير الماضي الصحفي والكاتب جمال الجمل لدى عودته من تركيا، لتأمر نيابة أمن الدولة بعدها بحبسه احتياطيا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأضاف التقرير أنه في 7 فبراير 2020 اعتقلت السلطات باتريك زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق في مطار القاهرة لدى عودته من دراسته في إيطاليا. وقال محاموه إن عناصر الأمن الوطني عذبوه، بطرق عديدة بينها الصعق بالكهرباء.

كما اعتقلت قوات الأمن في مطار القاهرة الصحفي في شبكة الجزيرة هشام عبد العزيز، لدى وصوله لقضاء إجازته السنوية في 20 يونيو/حزيران 2019.

ويقبع هشام في سجن طرة من دون محاكمة منذ ذلك الحين، وقالت زوجته إنّ وضعه الصحي يتراجع، وتحتاج عينه إلى رعاية طبية غير متوفرة في السجن.