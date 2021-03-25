“إعلام البغال”.. هيئة رسمية مصرية تهدد أستاذا جامعيا بعد انتقاده أحمد موسى وكرم جبر

اتهمت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر (رسمية)، اليوم الخميس، أستاذا جامعيا، بارتكاب “تجاوزات” تجاه عدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ما نشره الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، يتضمن سبابا “دون أي وازع من قيم وأخلاق”، داعية عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام إلى “الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي يدعي بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامي المصري”.

وهددت الهيئة باتخاذ “جميع الإجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية”.

وكان الأكاديمي المصري نشر مقالا -حذفه لاحقا- على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان “إعلام البغال” هاجم فيه بشدة المذيعين أحمد موسى ونشأت الديهي، بالإضافة إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووصف ندا الإعلام المصري بأنه يشبه “البغال” وأنه “كائن مسخ” وظيفته أن يكون “مطية” لمن يملك المال والحكم، مضيفا “إعلامنا لا يمثلنا، ولا يعكس هويتنا الثقافية، ولا يلبي احتياجاتنا المجتمعية، وغير قادر على التعبير عن أحلامنا وطموحاتنا”.

وتابع “إعلامنا ليس إعلاماً قوياً ومحترفاً مثل الخيول العربية وليس ضعيفاً مستكيناً راضياً بحاله مثل الحمير، ولكنه أقرب إلى إعلام البغال. هو إعلام لا لون له ولا طعم ولا رائحة”.

واتهم ندا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه “متواضع الإمكانيات” و”قليل القدرات” و”معدوم الخبرات” وأنه “نموذج بارز جداً للفشل الإعلامي” سواء في وظيفته كصحفي أو أثناء إدارته لعدد من الكيانات الإعلامية.

ووصف أداء المذيع أحمد موسى بأنه “أقرب إلى أداء البغال المضطربة” وأنه قادر على أن يجعل متابعيه يكرهون ما يقول ويقتنعون بعكس ما يدعو إليه، كما اتهمه بأنه صعد إلى موقعه الحالي بفضل علاقته بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.

وروى الأكاديمي المصري موقفًا حدث بينه وبين ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عندما طالب بإتاحة الفرصة أمامه في برنامجي أحمد موسى ونشأت الديهي، ليرد على هجومهما عليه، إلا أن الأخير أكد له أنهما “خط أحمر” في النظام الإعلامي لا يجوز الاقتراب منهما.

ونشر الدكتور أيمن عدة مقالات مؤخرًا انتقد فيها أداء الإعلام المصري، وتعرض بسببها لهجوم مكثف من أحمد موسى ونشأت الديهي ومذيعين آخرين مقربين من النظام، وكان قد نشر مقالا ينتقد فيه الضابط أحمد شعبان، الذي وصفه بأنه “يقف خلف المشهد الإعلامي ويمسك بكل الخيوط ويحرك كل العرائس” قبل أن يحذف المقال لاحقا ويقدم اعتذارًا عنه.

وقالت الناشطة السياسية غادة نجيب قبل أيام للجزيرة مباشر إنها تعرضت للخوض في شرفها ونسب ابنها، واعتبرت أن “أحمد شعبان ضابط المخابرات المصري المسؤول عن الملف الإعلامي لا يتورع عن فعل شيء”.

وكانت الصحفية المصرية دعاء خليفة، عضو حركة تمرد ومنسقة حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية سابقا، اتهمت أحمد شعبان بابتزازها وتهديدها في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل، قبل أن تتراجع عن اتهاماتها.