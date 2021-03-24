انتقدت زيارة المنفي لباريس.. آمنة مطير: هذه عقدة فرنسا الوحيدة في ليبيا (فيديو)

انتقدت آمنة مطير عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا، معتبرة أن الزيارة غير موفقة لدولة وصفتها بأنها “متورطة في دماء الليبيين”.

وأمس، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المنفي ونائبه موسى الكوني في قصر الإليزيه، في أول زيارة خارجية لهما. وكانت فرنسا أعلنت دعمها الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في قيادة الانتقال السياسي في ليبيا حتى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت آمنة مطير للجزيرة مباشر، إنه لا يجب أن تكون تلك هي الزيارة الخارجية الافتتاحية للمجلس الرئاسي، كرامة لدماء الليبيين التي سفكت على يد القوات الفرنسية ودعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشارت إلى أن عقدة فرنسا الوحيدة هي إنهاء الاتفاق التركي الليبي وإخراج القوات التركية فقط لا غير، وحينما يحدث ذلك فهناك ألاعيب ستقوم بها فرنسا لقتل الليبيين لأنها تضع عينها في الأساس على الجنوب الليبي ولها إرث استعماري طويل جدا في تلك المنطقة إلى جانب دول الطوق الجنوبي كالنيجر ومالي.

آمنة مطير عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: #فرنسا عقدتها الوحيدة في #ليبيا هي إخراج القوات التركية pic.twitter.com/dPbowAJ7lS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2021

وأضافت أنها كانت سترحب بزيارة المنفي إذا كانت إلى مصر رغم تورطها كذلك في دماء الليبيين لكن مصر وضعها مختلف تمام وتربطنا بها حدود طويلة وكبيرة جدا.

وعن قوة تأثير فرنسا، قالت آمنة مطير إن الولايات المتحدة هي الدولة العظمى في العالم وفي المقابل التحالف الروسي الصيني، وبقية الدول إما مع هذا أو ذاك، أما عن مد خطوط التعاون لتحقيق مصلحة الشعب الليبي فهو أمر مرحب به من الجميع ولكن عندما نبدأ تلك الخطوات بفرنسا فهذه مأساة كبيرة.

وعن لقاء المنفي بحفتر، اعتبرتها آمنة مطير أيضًا “استخفافًا” بدماء الليبيين والشارع الليبي، وترى أن أي مساندة لظالم توحي بأن من يقتل الشعب الليبي يمكن مساندته والغفران له “فالمرحلة الانتقالية لا تأتي هكذا، يُفترض العقاب والحساب لكل من ارتكب جريمة بحق ليبيا، فمن أمن العقاب زاد في اعتدائه هجومه”.

وبشأن انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، ترى أنه من الصعب جدًا تنفيذها لأن ما يمنع إجراء الاستفتاء هو ذاته ما يمنع إجراء الانتخابات، ولفتت إلى وجود عراقيل عديدة جدًا تتعلق بكيفية مشاركة المهجرين في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية وكيفية إدماجهم في العملية الانتخابية وكيفية خروج مرتزقة فاغنر الروس من سرت والجفرة وهم إلى اليوم يواصلون حفر الخنادق ويقوضون الاستقرار في المنطقة بشكل تام.

وقالت إنها لا تعتقد أن هناك قاعدة دستورية واضحة تستند عليها الانتخابات القادمة لتعليل إجرائها في ذلك التوقيت بينما لا يستطيع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذهاب للاستفتاء بالدستور.

ما الذي يمكن أن يقدمه ماكرون لـ #ليبيا؟ pic.twitter.com/ZnoZWiqjeW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2021

وقال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، إنه لا يرى أي معنى لأي زيارات خارجية لهذه الحكومة، مشيرًا إلى أن من أتى بتلك الحكومة بعد اجتماع جنيف ثم منحها الثقة في سرت، هو الذي يتحكم في المشهد.

وعما يمكن أن يقدمه ماكرون لليبيا، قال إنه يستطيع لأنه جزء من تلك “اللعبة” في منطقة البحر المتوسط وليس ليبيا فقط، وهذا الأمر يحدث منذ سنة 1942 في الحرب العالمية الثانية، حين كان لفرنسا نصيبها في جنوب ليبيا كما لبريطانيا السيطرة على ليبيا وكذلك المصالح التركية.

وأكد الترجمان أن المملكة المتحدة هي التي ترتب تلك الأوضاع وتعطي لكل فريق حصته ولكل دولة قدرتها على المناورة وعلى الفعل في المشهد الليبي الذي لا يزال تحت سيطرة الأجنبيين، ولابد أن يرحل جميع المرتزقة من البلاد.