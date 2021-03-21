فقدت طفلها في قصف للنظام السوري.. ماذا فعلت أسماء بعد مجزرة خان شيخون؟ (فيديو)

روت أسماء حاج بكري للجزيرة مباشر كيف انضمت للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في ريف إدلب شمالي البلاد بعد أن فقدت ابنها خلال قصف بالبراميل المتفجرة.

وذكرت أنها تطوعت في 2017 وذلك بعد أن تعرضت للقصف فأصيبت وقتل ابنها الصغير البالغ من العمر 6 سنوات.

وأضافت أسماء أنها ظلت ستة أشهر طريحة الفراش وعانت من عدم وجود امرأة تساعدها خلال مرضها بين الطواقم الطبية.

وتابعت أنها تعرضت لمواقف صعبة كثيرة بينها فقدانها اثنين من زملائها. وعلقت أسماء أن المشهد الذي لا يغيب عن عينها هو مشهد مجزرة خان شيخون عام 2017.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أصدرت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرًا يؤكد أن نظام بشار الأسد هو المسؤول عن قصف خان شيخون بغاز السارين السام فجر 4 أبريل/نيسان 2017، مما خلف نحو مئة قتيل وأكثر من 500 مصاب.

وتعد مجزرة خان شيخون ثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا من حيث عدد الضحايا بعد هجوم غوطتي دمشق الشرقية والغربية في أغسطس/آب 2013 الذي راح ضحيته أكثر من 1400 مدني بين قتيل ومصاب، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأشعلت المجزرة غضبًا عالميًا آنذاك.