غضب وسخرية من باسم يوسف بعد نشره معلومات وصورا مفبركة عن قناة الشرق (فيديو)

أثارت تغريدات تحمل معلومات مغلوطة وصورا مفبركة وتتضمن ألفاظا نابية نشرها الإعلامي المصري باسم يوسف غضبا عارما بين المدونين على مواقع التواصل.

وزعم يوسف أن قناة الشرق المعارضة التي تبث من تركيا بثت أغنية “تسلم الأيادي” التي تحتفي بالانقلاب العسكري عام 2013.

معلومات مغلوطة وألفاظ نابية وصور مفبركة أجبرته لاحقاً على الاعتذار.. تدوينات للإعلامي #باسم_يوسف عن قناة #الشرق تثير موجة عارمة من الغضب والاستهجان على منصات التواصل الاجتماعي #مصر#قناة_الشرق#باسم_يوسف@ajmhashtag pic.twitter.com/WRrnRSsdr8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 20, 2021

وأرفق يوسف منشوره عبر موقع “فيسبوك” بصورة زعم أنه التقطها أثناء مشاهدته للقناة على التلفزيون. واختتم منشوره بالقول إن الصورة من برنامج اسمه “منوعات الشرق”. كما نشر في التعليقات صورا أخرى زعم أنها من الأغنية نفسها أثناء بثها على شاشة القناة.

وردت قناة الشرق على منشور يوسف واصفة إياه بأنه “تدليس” مؤكدة أنه لا يوجد لديها أي برنامج يسمى “منوعات الشرق” وأنها لا تستخدم كلمة “الآن” عندما تبث برامج على الهواء مباشرة، بل تستخدم كلمة “مباشر”، كما سردت عددا من الأدلة الأخرى التي تثبت كذب ما جاء في منشور باسم يوسف.

كما رد مسؤولون ومذيعون في القناة على منشور باسم يوسف مؤكدين أنه مفبرك، ومنهم الحقوقي هيثم أبو خليل، ونادر فتوح، ومدير القناة أحمد عبده، الذي قال ” بدأنا شغل أطفال الحضانة في الفبركة، أولا نحن لا نستخدم كلمة الآن. نستخدم مباشر أو إعادة، ولا يوجد عندنا ما يسمى برنامج منوعات الشرق”، وهو ما أجبر يوسف بعد ذلك على حذف المنشور والإقرار بأنه أخطأ، لكنه وجّه عدة شتائم لجماعة الإخوان في نفس المنشور، معلنا أنه متمسك بكل ما قاله ضدها في منشوراته السابقة.

وهاجمت قناة الشرق باسم يوسف بعد ذلك. وقالت إنه زعم أن القناة تابعة لجماعة الإخوان، رغم أنها مملوكة لرئيس حزب غد الثورة الليبرالي أيمن نور، واتهمته بالكذب لزعمه أنه شاهد الفيديو على التلفزيون.

وانتقد ناشطون ومغردون باسم يوسف بشدة، واتهموه بالكذب عندما زعم أنه شاهد الأغنية على التلفزيون، بينما تراجع بعد ذلك وزعم أنه شاهد مقطع فيديو آخر، كما سخروا منه ومن ترويجه للأكاذيب، وشهد وسم (باسم يوسف مدلس) تفاعلا واسعا على موقع تويتر.