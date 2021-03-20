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تحقيق للجزيرة يرصد عمليات الإنشاء في سد النهضة (فيديو)

20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202105:14 PM (مكة المكرمة)

أظهرت صور الأقمار الصناعية لسد النهضة حصلت عليها وحدة البحوث المتقدمة والاستقصاء بشبكة الجزيرة قدر إنجاز الانشاءات التي تمت خلال الأشهر الماضية.

وتظهر الصور أن العمل كان يمضي في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى مارس/آذار 2021 قدما لأجل الانتهاء من محطات توليد الكهرباء على السد.

كما تظهر الصور أيضا أن الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية على طرفي مفيض السد  لاتزال قيد التنفيذ، والتي يتعين الانتهاء منها لتحقيق التعبئة الثانية للسد.

كما سيتعين خفض مستوى المياه لتتمكن إثيوبيا من رفع مستوى حاجز السد الخرساني المستخدم لتصريف فائض المياه، بعد ذلك يصبح السد قادرا على حجز كمية المياه المصمم لها في المرحلة الثانية.

التعبئة الثانية ما تزال بعيدة

وأكد تحليل فني لوحدة البحوث المتقدمة والاستقصاء بالجزيرة اعتمد على مهندسين وخبراء، أن إثيوبيا  لاتزال بعيدة عن إنجاز الإنشاءات الخاصة بالتعبئة الثانية رغم أنها تمكنت من خفض مستوى المياه المتدفقة عبر مفيض السد.

ويشير التحليل إلى أن عمليات الإنشاء المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية يلزمها أكثر من 6 أشهر، وبناء على ذلك سيكون من الصعب القيام بتعبئة السد الثانية قبل موسم الأمطار المتوقعة في خريف 2021، ما لم تتخذ إثيوبيا تدابير إضافية لإدراك هذا الموعد الذي تصر عليه في مفاوضاتها.

منظومات دفاع وحماية

وأظهرت صور الأقمار الصناعية كذلك نشر إثيوبيا منظومات دفاع جوي شمال وجنوب السد تعمل لحمايته تترافق مع أعمال الإنشاءات المتواصلة.

وما بين التجاذبات السياسية على السد بين مصر والسودان والضرورات الاقتصادية يكمن العامل الإنشائي والهندسي الذي لا يتوافق دوما مع الطموحات أو التصريحات السياسية التي ترافقه وستكون العوامل الهندسية ونسب الإنشاء عاملا هاما وحاضرا في المفاوضات اللاحقة.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان اللتين

تصران على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي أولا لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه النيل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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