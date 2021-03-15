مصر.. جدل بعد عدة قرارات للسيسي تستهدف المواطنين

أثارت عدة قرارات أعلنها مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل حول دوافعها، خاصة وأنها جاءت بعد قرارات سابقة تسببت في موجة غضب شعبي وأدت إلى تراجع النظام عن تنفيذها.

وأعلن السيسي، اليوم الإثنين، أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد ستزيد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية فإن هذا التغيير سيرفع معاشات التقاعد بحوالي 13 في المئة بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.

ومن بين إجراءات أخرى أعلنت في مراجعة لمسودة ميزانية العام المالي 2021-2022، حوافر مالية قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه لموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتقلون إلى “العاصمة الإدارية الجديدة” شرقي القاهرة.

#السيسي قص من #المعاشات 1% السنادي لتصبح الزيادة 13% بعد ان كانت 14% العام الماضي و 15% العام القبل الماضي

كل سنة عمال يقلل في المعاشات ويقولك دي زيادة !!

البلد فلست بسبب ام #العاصمة_الإدارية اللي سحبت كل فلوس #المصريين بتضحكوا علي مين ؟؟ — 🅰nonymous (@egy_anonymous) March 15, 2021

والعاصمة الجديدة هي مشروع لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ شمالي شرقي مصر لجذب المستثمرين الأجانب.

ووفق تقارير حكومية، تقام المدينة، على مساحة 170 ألف فدان بتكلفة إجمالية تُقدر بـ58 مليار دولار.

اللى معاشه 1000ج هيبقى بعد الزيادة 1130ج

واللى معاشه 2000 هيبقى 2260 ج والخ

حلو ورضا ان فيه زيادةرغم الظروف اللى بتعشها الدولة والعالم بسبب كوروناورغم البناء والتعمير اللى بيحصل فى كل مدن وقرى مصر ورغم كل السلع متوفرة

الحمدلله وفضل من الله وربنا يزيد ويبارك.#تحيا_مصر_وعاش_السيسي pic.twitter.com/tmZdxvw8k2 — القائد عبدالله (@abdallah340000) March 15, 2021

كما شمل إعلان اليوم إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وزيادة قيمة المعاشات، ضمن حزمة من التوجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي للمصريين.#مصر #السيسي pic.twitter.com/uaQylLW02T — AlMarsad AlMasry-المرصد المصري (@almarsadalmasry) March 15, 2021

توصيل الغاز للمنازل

كما كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس الأحد عن إطلاق مبادرة خاصة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات من دون فوائد بمعدل 30 جنيها (نحو 2 دولار) قسطا شهريا.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أشار الوزير إلى أنه يتم إجراء مسح لعدد الوحدات التي يمكن التوصيل لها وفقا للعديد من الاعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع لإدخال الغاز الطبيعي للمنازل.

السيسي يكلف بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. الاقتصاد يتعافي ومصر بتكبر وهتبقي قد الدنيا! 🇪🇬🇪🇬 — 🇪🇬Aboud Hanna🇪🇬⭐️ (@Lifeguard707) March 15, 2021

تأجيل قانون الشهر العقاري

وفي أول مارس/آذار الجاري قرر السيسي تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري إلى عامين من أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي بشأنه وتعديله.

وجاء ذلك القرار بعد جدل كبير وحالة من الغضب من جانب المواطنين بسبب هذا التشريع الذي كان سيحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.

وأثار القانون موجة غضب عارمة في مصر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لمؤيدي السيسي ومعارضيه بعد إعلان الحكومة تطبيق القانون، وتحميل المواطنين دفع آلاف الجنيهات لتسجيل وحداتهم السكنية.

#الرئيس_السيسي

رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك رفع المعاشات وترقيات وحافز مالي ..

أليس هذا من حقوق الإنسان!!

في الوقت الذي تعاني كل اقتصاديات العالم من الجائحة..السيسي الإنسان يرفع الأجور pic.twitter.com/DHsdWqB0Pw — Salah El Shamey (@SalahShamey) March 15, 2021

برنامج للتمويل العقاري

ووجّه السيسي، أمس الأحد، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ عاما وبفائدة منخفضة لا تتعدى ٣ %، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن التوجيه جاء بعد ركود سوق العقارات في مصر بسبب ارتفاع أسعار الوحدات، الأمر الذي دفع المواطنين للإيجار أو بناء منازلهم بعيدا عن المدن، قبل أن تتم إزالتها بحجة التطوير أو المخالفة.

وتخوف ناشطون مما أسموه “الفقاعة العقارية”، مستذكرين الأزمة المالية بالولايات المتحدة نتيجة القروض العقارية طويلة الأجل، الأمر الذي نتج عنه فجوة بين السعر السوقي للعقارات وقيمته الأصلية.

كما اعتبر البعض توجه السيسي هو حيلة جديدة للاستحواذ على مدخرات المواطنين وإيقاف مطالبات التعويض العادل للعقارات التي تم هدمها بسبب خطة التطوير.

فقاعة عقارية بقالهم اربعين سنة بيقولوه هتفرقع بس خلاص اهم بيعملوا زي امريكا https://t.co/gpmeFKq7lw — Mahmoud (@Mahmoud_fouad97) March 14, 2021

إهبدني تصالح أو طرد و من الناحية التانية افتحلي باب الاقتراض اللي يخليني مكفية على وشي طول العمر!

الخواجة صروف منهاار من التصقيف دلوقتي https://t.co/yYOgdvT1ic pic.twitter.com/2CwX3Nenjf — Dr. HebaBoba (@DrHeba_Boba) March 14, 2021

حاجة شبه كده لو انا فاهم مظبوط.

كانت السبب في الازمة المالية العقارية لامريكا

سنة ٢٠٠٨

طبعا الموضوع هناك كان أعقد من كده https://t.co/W55NaaDrFX — كريم عثمان (@KarimOsman1) March 14, 2021

الباب الخلفي لتسويق مئات الالاف من الوحدات السكنية التي بناها المستثمر السيادي في البلد ولا تجد من يشتريها حاليا لارتفاع سعرها وقلة الطلب نتيجة ضعف السيولة https://t.co/HpkbouA05P — الخال اﻹسكندراني (@yfetiha) March 14, 2021

بعيدا عن أن الكلام المنهجي في الاقتصاد يعد شكل من أشكال الالحاد.. في تساؤلات الواحد مش قادر يتجاهلها – هو على أي أساس الرئيس -او أي شخص يعني- بيحدد ال٣٪ وال٣٠٪؟ يعني دي فكرة إنسانية مثلا ولا بحث علمي ولا ترشيح اقتصادي ولا دي رمية زهر؟

– هل دة بيهدف لتسويق الحتت الجديدة بتاعته؟ https://t.co/oWZAAPhLhn — و قاااال تودرى…. (@ahgypt) March 15, 2021

تقريبا السيسي مش عارف ان الطبقات ديه اغلبها عليه قروض لسه مش عارف يسدها https://t.co/kzrQ7dF5dh — الكويس (@HOssAmH09) March 14, 2021