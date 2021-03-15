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كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي السابق يوجه رسالة للساسة المصريين.. ماذا قال؟ (فيديو)

15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202110:46 AM (مكة المكرمة)

رأى عمر قرقماز كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي السابق أنه “يتعين على الساسة المصريين التخلي عن اللغة القديمة حتى ننظر إلى الأمام”.

وأضاف -في لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أنه في الأدبيات المصرية هناك “الحملة الفرنسية” و”الحملة البريطانية” إلا أن هناك “الغزو العثماني” على الرغم من رابط الدين والتاريخ بين البلدين.

وقال قرقماز إن الأزمة في الأساس كانت بين قطر والسعودية وعلى إثرها تضررت العلاقات بين مصر وتركيا، مضيفًا أن الأجواء لإصلاح العلاقات باتت مهيئة الآن في ظل المصالحة الخليجية.

وذكر أن المعارضة في تركيا من الإخوان المسلمين المصريين أقل بكثير من باقي اللاجئين العرب الذين يعيشون في تركيا، وأن أعضاء الإخوان في بريطانيا والولايات المتحدة أكثر بكثير مما هو عليه الحال في تركيا.

وأكد قرقماز أنه حان الوقت لإصلاح العلاقات بين مصر وتركيا من أجل مصلحة البلدين.

من جانبه، قال محمد الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون إن تركيا تتبنى نزعة واقعية في التعامل مع السياسة الخارجية تجعلها منفتحة في نفس الوقت على الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية وإيران.

وأضاف الشرقاوي للجزيرة مباشر أنه في الوقت الذي تتبنى فيه تركيا هذا النهج الواقعي ما يجعلها تنفتح على استعادة علاقتها مع مصر، تلجأ القاهرة إلى التخندق في التاريخ والخوف من “الإمبراطورية العثمانية”.

وأوضح أن الفرق بين القاهرة وأنقرة هو أن مصر تتمسك ببعض الاعتبارات الأيدولوجية أكثر منها استراتيجية.

وقال الشرقاوي “هناك نوع من التباطؤ في العلاقات والتلكؤ بسبب أن هناك نوعًا من الود من القاهرة تجاه أنقرة إلا أن هناك نوعًا من الكراهية ممن تأويه أنقرة وهي المعارضة من الإخوان المسلمين” على حد وصفه.

من جانبه، قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن الأزمة مع تركيا تتمثل في “حلمها التوسعي واستعادة الدولة العثمانية”.

وأضاف بيومي للجزيرة مباشر أنه يتوجب على تركيا التخلي عن تصريحاتها بأن “مصر كانت جزءًا من الدولة العثمانية واحترام حدود الدول”، على حد قوله.

وتابع بيومي “يتعين على أنقرة التخلي عن دعمها للمعارضة المصرية على أرضها وإغلاق قنواتها الإعلامية لكي تعود العلاقات مع القاهرة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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