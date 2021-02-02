نازحة سورية تعول زوجها وبناتها تحكي مأساتها (فيديو)

تعيش النازحة السورية آيات (أم نصر) مع زوجها وأسرتها في مخيم الأمل بريف إدلب الشمالي.

وتعول أم نصر زوجها المعاق وبناتها الثلاثة، حيث تعمل في جمع المواد البلاستيكية والعلب الفارغة من مكبات القمامة.

وتتلقى الأسرة مساعدة شهرية تتمثل في “كرتونة” مواد غذائية تكفي احتياجات الأسرة من الطعام لنصف شهر ما أضطر أم نصر للعمل في جمع هذه المواد رغم مرضها.

وتأمل أم نصر أن تجد من يساعدها على علاج زوجها وتأمين عمل مناسب لها أو لزوجها بهدف توفير حياة كريمة لأسرتها.

وتفتقر معسكرات النزوح في إدلب إلى خيم مناسبة كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفرها في السابق لمنح بعض الدفء من برد الشتاء القارس.

ويبلغ تعداد سكان محافظة إدلب نحو أربعة ملايين نسمة، وبها 1150 مخيما للنازحين الذين قدموا إليها من مناطق أخرى في سوريا هربا من المعارك الدائرة في البلاد.