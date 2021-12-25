كورونا.. أعلى حصيلة في الصين منذ أربعة أشهر وإلغاء 4500 رحلة جوية حول العالم

أبلغت الصين، اليوم السبت، عن 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم تسجله البلاد في أربعة أشهر.

وتعمل السلطات الصينية على احتواء تفشي المرض في عدة مناطق بما في ذلك مدينة شيآن حيث يخضع ملايين الأشخاص للحجر.

ومن بين 140 شخص مصاب كان هناك 87 محليا، وفقًا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية فيما كان العدد 55 في اليوم السابق.

وسُجلت معظم الإصابات في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي في شمال غرب الصين حيث فُرض الحجر على 13 مليون نسمة منذ الخميس الماضي.

السلطات الصينية تفرض حجرا صحيا على مدينة يسكنها 13 مليون نسمة (رويترز)

تهديد لاستراتيجية صفر كوفيد في الصين

وبعد أن خُفض عدد الحالات إلى الحد الأدنى بفضل استراتيجية (صفر كوفيد) التي تتضمن فرض قيود على الحدود وعمليات حجر صحي طويلة وعمليات إغلاق مستهدفة تضاعفت الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت لقطات التلفزيون الصيني العام، السبت، طوابير طويلة خارج مراكز الاختبار في مدينة شيآن حيث كثفت السلطات الجهود لوقف تفشي المرض.

وبموجب قواعد الاحتواء الصارمة، اعتبارًا من الخميس، لم يعد يُسمح للأسر في مدينة شيآن سوى بإرسال فرد واحد للخارج كل يومين لشراء الضروريات الأساسية.

ويتعين أيضا على السكان الحصول على إذن خاص من صاحب العمل أو السلطات المحلية لمغادرة المدينة.

وسجلت مدينة شيآن 330 إصابة مصحوبة بأعراض انتقلت محليًا منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 9 من ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو عدد قليل مقارنة بتفشي المرض في أماكن أخرى من العالم.

وأبلغت الصين عن 100 ألف و871 إصابة مصحوبة بأعراض وأقل من 5 آلاف وفاة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

طواقم طبية مع مريضة في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات فرنسا

فرنسا تسجل عدد إصابات قياسي

وأعلنت فرنسا، الجمعة، تسجيل أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة العليا للصحة في البلاد أشارت فيه إلى تسجيل 94 ألفًا و124 إصابة رفعت الإجمالي إلى 8 ملايين و983 ألفًا و760 حالة.

كما سجلت البلاد خلال الفترة نفسها 167 حالة وفاة رفعت إجمالي العدد إلى 122 ألفًا و462 حالة.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لأعلى مستوى في 7 أشهر عند ما يقرب من 16200 بحسب بيانات رسمية.

وكانت الهيئة العليا للصحة قالت، الجمعة، إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم.

وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور أوميكرون في البلاد.

روسيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة (رويترز)

وفي السياق، أعلنت السلطات الروسية، السبت، تسجيل البلاد 981 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين المنقضية فيما بلغ عدد الإصابات 24 ألف و946 حالة مقارنة بإجمالي إصابات اليوم السابق الذي بلغ 24 ألف و703 حالات.

تأجيل مباريات هوكي الجليد في أمريكا الشمالية

وقالت رابطة دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية إنها قررت تأجيل موعد استئناف مباريات البطولة بعد العطلة بواقع يوم إضافي أخر بعد تأجيل 14 مباراة كانت مقررة، الإثنين المقبل، لمنح كافة الأطراف فرصة لإتمام الفحوص الخاصة بكوفيد-19 وتقييم قدرتها على المنافسة.

وبعد القرار الأخير يرتفع عدد المباريات المؤجلة إلى 64 مباراة.

وأوضحت الرابطة في بيان، صدر الجمعة، أنها تنوى استئناف مباريات البطولة الثلاثاء المقبل.

وجاء في البيان أيضا “من أجل توفير فرصة كافية للرابطة لتحليل نتائج الفحوص على مستوى البطولة وتقييم استعدادات الفرق للعودة للمباريات تقرر تأخير موعد استئناف البطولة بواقع يوم إضافي”.

إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون (غيتي)

إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم

وألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر من 4 ألاف و500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كورونا مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.

وذكر موقع (فلايت أوير) على الإنترنت أن شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن ألفي و401 رحلة، الجمعة، الذي يوافق عشية عيد الميلاد وهو عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا وتم تأخير موعد نحو عشرة آلاف رحلة أخرى.

وقال الموقع إن ألف و799 رحلة في يوم عيد الميلاد ألغيت حول العالم بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة غدًا الأحد.

وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت إصابات كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار والذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات في الولايات المتحدة وما يصل إلى 90% بعض المناطق مثل الساحل الشرقي.

ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في ألمانيا والهند (مواقع)

إصابات ووفيات مرتفعة في ألمانيا والهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند، السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا إلى 34.78 مليون بعد تسجيل 7 آلاف و189 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 479 ألف و520 حالة بعد تسجيل 387 وفيات جديدة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و981281 بعد تسجيل 22214 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110276 بعد تسجيل 157 وفاة جديدة.