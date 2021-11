بعد انتهاكات جنودها الجسيمة في العراق.. بريطانيا تعوض الضحايا بملايين الجنيهات

دفعت وزارة الدفاع البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية لمواطنين عراقيين بسبب سوء المعاملة الذي تعرضوا له من قبل القوات البريطانية إبان الحرب على العراق.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزارة الدفاع قامت بتسوية 417 دعوى عراقية بالتعويض، وقامت بدفع ملايين الجنيهات للتنازل عن الاتهامات المتمثلة في قيام القوات البريطانية بإخضاع العراقيين لمعاملة قاسية وغير إنسانية والاعتقال التعسفي والاعتداء.

ولفتت إلى أن الدعاوى الفردية التي تمت تسويتها وصلت عشرات الآلاف.

وتتبع أحكام المحكمة العليا التي خلصت إلى وجود انتهاكات، لاتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان، خلال العملية العسكرية التي أعقبت الغزو عام 2003.

وقال مارتين داي المحامي في مكتب (لي داي) القانوني الذي رفع الدعوى إن “التسويات تشمل مجموعة من القضايا وحالات السجن التعسفي والاعتداء. ما يظهره هذا هو أنه عندما يكون الأمر متعلقا بالعمل الشرطي في دولة أجنبية، فإن أفراد الجيش ببساطة ليسوا الأشخاص المناسبين للقيام بهذه المهمة”.

While the UK govt has called lawyers pursuing MoD war crimes ambulance chasers, the MoD has been settling these cases out of court. 417 Iraqi & 13 Afghan cases in 2020/21 alone. Again, the ICC wouldn't tolerate this court-dodging from an African state. https://t.co/nWUjlpjz7M

— Phil Clark (@philclark79) November 7, 2021