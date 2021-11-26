تقرير حقوقي: الانتهاكات الجنسية بحق النساء في المعتقلات المصرية تعود من جديد (فيديو)

أصدرت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية بيانا وثقت من خلاله تعرض ما لا يقل عن 58 امرأة وفتاة مصرية للعنف والإيذاء في عام 2021 فقط، على أيدي ضباط وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

وقال البيان الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن 203 نساء محتجزات على ذمة قضايا سياسية تعرضن للعنف.

ورصدت (نحن نسجل) تعرض نساء للإيذاء الجنسي أثناء التحقيق معهن في مقرات جهاز الأمن الوطني في منطقتي مدينة نصر والعباسية في القاهرة.

وأفاد الناشط الحقوقي هيثم غنيم بأن النظام المصري وبعد إطلاق الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان صعّد نمط الانتهاكات بحق النساء.

وأوضح غنيم خلال مشاركته في “برنامج المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، أن منظمة (نحن نسجل) رأت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مناسبة لتذكير العالم والمطالبين بحقوق المرأة أن هناك انتهاكات تجري في مصر بحق المعتقلات والمحتجزات.

وأضاف غنيم “وقائع التعذيب والإيذاء الجنسي والتحرش بدأت في العودة من جديد؟”.

وأورد بيان (نحن نسجل) واقعة كان قد ذكرها البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات، في مقاله المحذوف من موقع (مدى مصر) وقال فيها إنه “كان قد رأى فتاة من محافظة الإسكندرية مغماة العينين في مقر للأمن الوطني في محافظة القاهرة بينما كانت تعتقد أنها محتجزة في محافظتها”.

وأوضح هيثم غنيم من منظمة (نحن نسجل) أن أغلب النساء اللاتي يتعرضن للتعذيب معتقلات في سجن القناطر، وأنهن يتعرضن لهذه الممارسات بشكل يومي.

وأكد غنيم أن غياب الرقابة والمحاسبة في وزارة الداخلية واعتقاد من يشتغل بجهازي الأمن والجيش في مصر أنهم خارج نطاق المحاسبة القضائية والمتابعة القانونية، يساهم في زيادة حدة هذه الانتهاكات.

وكشف غنيم “هذه الممارسات تتحول من تنفيذ لأوامر الجهات العليا في وزارة الداخلية إلى يومية اعتيادية يقوم بها السجانون دون تلقي أوامر بذلك”.

وأوضح أن الحل للقضاء على هذه الانتهاكات هو تفعيل دور النائب العام بشكل جدي وتفعيل دور القضاء والنيابة في مراقبة مقرات الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن الوطني.