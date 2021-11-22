أسماء مصطفى وسلمى الزرقا.. السرطان يهزم شابتين مصريتين بفارق ساعات وهذه قصتهما

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الإثنين، إلى دفتر عزاء كبير لتابين الشابتين المصريتين سلمى الزرقا وأسماء مصطفى واللتين غيبهما مرض السرطان بعد رحلة كفاح شجاعة.

واستقبل المصريون خبر وفاة المعيدة في كلية الإعلام ابنة مدينة الإسكندرية سلمى الزرقا بحزن وصدمة كبيرين بعدما استطاعت على مدار 6 سنوات أن تكون بطلة من بطلات محاربة مرض السرطان.

وكافحت سلمى السرطان عبر رحلة طويلة فقدت خلالها ذراعها ومن ثم قدرتها على الاستمرار على قيد الحياة.

وجاهدت الشابة المصرية لسنوات حتى تتعلم الكتابة بيدها اليسرى وظلت تدرس الماجستير لمدة 6 سنوات ولكنها لم تستطع في النهاية حضور حفل التخرج واستلام الشهادة.

وتدهورت الحالة الصحية لسلمي الزرقا منذ نحو 10 شهور بسبب مضاعفات سرطان لوكيميا الدم وزراعة النخاع .

وكان آخر منشور لسلمى، الجمعة الماضي، على فيسبوك طلبت فيه من محبيها وعائلتها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لها.

وكتبت “ادعولي أرجوكم..أنا في حالة خطرة” لتنهال عليها الآلاف من التعليقات من رواد وسائل التواصل الا جتماعي والفنانين.

وكان من ضمن هؤلاء الفنانة ميان السيد والفنانة هند عبد الحليم ووالدها نجم الزمالك السابق أحمد عبد الحليم، والفنان عمر الشناوى ولاعبا الزمالك عبد الواحد السيد ومحمد أبو العلا الذين دعوا لها بالشفاء العاجل.

وفجر اليوم، كتب إسلام عرفات زوج سلمي الزرقا معلنًا وفاة محاربة السرطان عبر صفحته على فيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا وصلاة الجنازة الاثنين العصر بجامع المواساة والدفنة بالمنارة آخر باب والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبدالمنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء”.

انا لله وانا اليه راجعون .

سلمي الزرقا في ذمة الله

كانت انسانه قويه بمعني الكلمة وصبورة وراضية بقضاء الله

وجعتني قلوبنا عليكي يا سلمي

ربنا يرحمك يارب ويغفرلك ويجعل صبرك علي مرضك في ميزان حسناتك يارب ويرزقك الفردوس الاعلي من الجنة ويصبر زوجك واهلك علي فراقك يارب

ادعولها كتير😞 pic.twitter.com/0N9NE5QCXE — HAGER 🍃 (@Hager_atef451) November 21, 2021

ووصفت سلمى حالتها الصحية في آخر منشور لها على موقع انستغرام بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني قائلة “الحمدلله” وأعلنت أنها تحتفل بشهر ميلادها دون التمكن من الطعام لمدة 44 يومًا وفقدان كافة عضلات جسمها حتى كادت لا تستطيع الحركة سوى على كرسي متحرك.

أسماء مصطفى

وهزم السرطان اليوم أيضًا المذيعة المصرية أسماء مصطفى وأعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا عن وفاة زوجته الإعلامية بعد صراعها مع المرض وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك “انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وانفجر مذيعا برنامج (هذا الصباح) على قناة (إكسترا نيوز) المصرية بالبكاء بعد إعلان وفاة زميلتهما الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان.

وفى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرضت أسماء لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى.

وسبق أن كشفت أسماء مصطفى أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير مؤكدة أن حالتها الصحية “معقدة”، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيًا.

اسماء مصطفى وسلمى الزرقا .. الأولى بقالها سنة بتحارب السرطان والتانية ست سنين .. ولاخر دقيقة مستسلموش .. ربنا يرحمهم ويشفى مرضانا يارب pic.twitter.com/jwcGQCnUnI — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 22, 2021

واعتذرت المذيعة الشابة عن تقديم “بث مباشر” لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

ووجهت أسماء رسالة لكل متابعيها عبر صفحتها على فيسبوك وقالت “مساء الخيرات عليكم وتحياتي وشكري لكل الناس الجميلة على الصفحة. ردًا على سؤال باتسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟ الإجابة ببساطة إني طبعا مقتنعة ومدركة بأهمية إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدًا”.

لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها ربنا يرحمها و يحسن اليها #أسماء_مصطفي في ذمة الله 💔 pic.twitter.com/LpTDPlfvXK — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) November 22, 2021

ومنذ إعلان وفاتها أبن عدد كبير من الإعلاميين والفنانيين المصريين المذيعة الشابة وأثنوا على شجاعتها ومسيرتها المهنية.

ربنا يرحمك زميلتي العزيزة اسماء مصطفي، صاحبة الوجه البشوش دايما ..خالص العزاء للدكتور ايمن ابو العلا ..ربنا يصبركم جميعا. pic.twitter.com/howraDMrlD — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) November 22, 2021

فاكرين الزميله الاعلاميه اسماء مصطفي اللي كانت في صراع مع مرض السرطان … النهارده السرطان انتصر ورحلت اسماء وسابت وراها طفلين … مع السلامه يا اسماء ربنا يغفر ليكي ويرحمك ويصبر اولادك لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله pic.twitter.com/nHeTcQ4VrG — Dalia (@daliaAO) November 22, 2021