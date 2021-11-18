هل منعت حكومة طالبان فتح مدارس البنات الثانوية؟ الناطق باسم الحركة يوضح (فيديو)

أكد الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم “أن الحركة لا تمانع في حق المرأة في العمل والتعليم لكنها تريد أن توفر البيئة المناسبة، لذلك لأنها لن تسمح بالاختلاط”.

وأوضح -في لقاء على الجزيرة مباشر- أن توفير البيئة المناسبة لتعليم الفتيات وعمل النساء يحتاج إلى وقت وتفكير، وأن الحركة تتقدم في ذلك بتدرج، مشيرا إلى فتح مدارس ثانوية للبنات بالفعل في عدة ولايات.

وأردف “الشريعة الإسلامية والأعراف الأفغانية لا تسمح بالاختلاط في التعليم أو العمل ولذلك نريد توفير البيئة المناسبة لعمل النساء وتعليم الفتيات”.

وتابع “نتوقع حل المشكلة في المستقبل القريب ولكن لابد من الإشارة للمشكلات المالية والاقتصادية التي لها تأثيرها الكبير على جميع المجالات ومنها التعليم”.

وكان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي أكد -في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس الأمريكي- أنه على الولايات المتحدة معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في أفغانستان.

واعتبر وزير الخارجية بالوكالة أن تجميد واشنطن لاحتياطيات البنك الوطني الأفغاني يتعارض مع اتفاق الدوحة وأن العقوبات المالية على أفغانستان لا تحل المشكلة ولا تخدم مصالح الشعب الأمريكي.

وأكد أن طالبان تتفهم مخاوف المجتمع الدولي والولايات المتحدة وأنه من الضروري اتخاذ خطوات إيجابية لبناء الثقة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من معاناة الشعب الأفغاني ويفتح الطريق أمام الهجرة الجماعية.

وتمنع العقوبات الأمريكية المفروضة على الحركة وصول طالبان إلى نحو 10 مليارات دولار، وتضغط على صندوق النقد الدولي لمنع توزيع أكثر من 400 مليون دولار من احتياطيات العملة.