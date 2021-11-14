فضيحة آلاف الشهادات المزوّرة تهز الرأي العام في العراق.. ما علاقة لبنان؟

هزت فضيحة شهادات عليا مزورة الرأي العام في العراق بعد الكشف عن حصول مسؤولين حكوميين وسياسيين على شهادات من بين 27 ألف شهادة مزورة حصل عليها عراقيون.

وقال عراقيون عبر حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي إن 3 جامعات لبنانية منحت شهادات مزورة لمسؤولين وسياسيين وآلاف العراقيين، مطالبين الحكومتين العراقية واللبنانية بسحب الشهادات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة.

وغرد باسل حسين -رئيس مركز (كلواذا) للدراسات- عبر تويتر “قالت صحيفة المدن اللبنانية عن فضيحة بيع شهادات إن عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون”.

وأضاف “أجزم أن هذه الفضيحة سوف تُطمس عراقيًا”.

#فضيحة

قالت صحيفة المدن اللبنانية عن فضيحة بيع شهادات "ان عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون"

اجزم ان هذه الفضيحة سوف يتم طمسها (وطمطمتها) عراقيا .#دولة_الفاسد_الوقح — Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) November 13, 2021

وتساءل الصحفي إياد الدليمي عبر تويتر “من اعترف بهذه الجامعات وقبل بمعادلة شهادتها؟”، مشيرا إلى أن جامعات لبنانية ما كان لها أن تفتح أبوابها لولا وجود عدد كبير من الطلاب العراقيين الذين يأخذون شهادات بمختلف التخصصات وبأقل المتطلبات العلمية لتعديل وضعهم الوظيفي”.

والأمر هنا لا يتعلق بلبنان وجامعات لبنان، وإنما هناك الشهادات التي تمنح من #ايران وهي في الغالب شهادات دون تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات العلمية، مقابل مبالغ مالية تعتبر بسيطة قياسا باي أكاديمية تحترم العمل الاكاديمي، وهي أيضا حصلت على اعتراف وزارة التعليم في العراق — اياد الدليمي (@iyad732) November 13, 2021

ونشر الكاتب والمدون عماد ملا صورتين إحداهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأخرى لأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، وغرّد “هذا فائق زيدان هماتين طلع شهادته من لبنان يئبرني، وهذا حميد الغزي هماتين دكتوراه بالبيتنجان من لبنان”.

هذا فائق زيدان هماتين طلع شهادته من لبنان يئبرني ….!!!!؟

وهذا حميد الغزي هماتين دكتوراه بالبيتنجان من لبنان …. يئبر سيطرة البطحه وطريق سديناويه السايدين . pic.twitter.com/xM8yqcysKK — Emad M Mola (@MolaEmad) November 12, 2021

وغرد الصحفي والأديب جمال المظفر “نطالب الجهات المعنية بنشر أسماء من حصلوا على شهادة الدكتوراه المزورة من لبنان دون محاباة لهذه الشخصية أو تلك، لأنها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية”.

وأضاف المظفر “سنضحك كثيرًا على بعض الشخصيات الكرتونية التي حاولت استغفال الشعب بشراء شهادات مقابل المال دون حياء أو خجل”.

نطالب الجهات المعنية بنشر أسماء من حصلوا على شهادة الدكتوراه المزورة من لبنان دون محاباة لهذه الشخصية أو تلك .. لانها مسؤولية اخلاقية قبل أن تكون مهنية..!!

سنضحك كثيرا على بعض الشخصيات الكرتونية التي حاولت استغفال الشعب بشراء شهادات مقابل المال.. دون حياء أو خجل. !!! — جمال المظفر (@jamalalmudafer1) November 12, 2021

وعلق الباحث الأمني ظافر الشمري “تزوير الشهادات سرق أحلام وجهد وأموال عشرات الآلاف من العراقيين الشباب الذين درسوا وتعبوا وتحمل أهلهم كل التعب والجوع أحيانا من أجل توفير الظروف الملائمة لدراسة أبنائهم لكن الفاسدين سرقوا أحلام الشباب وسنين جهدهم”.

اليوم انتشر خبر الشهادات المزورة التي نبهنا عليها منذ سنين

تزوير الشهادات سرق احلام وجهد واموال عشرات الالاف من العراقيين الشباب الذين درسوا وتعبوا وتحمل اهلهم كل التعب والجوع احيانا من اجل توفير الظروف الملائمة لدراسة ابنائهم لكن الفاسدين سرقوا احلام الشباب وسنين جهدهم#لاتنسوا — ظافر الشمري (@MPICT_CHIMC) November 13, 2021

وغرد الناشط السياسي حسين العقابي “إذا أكثر من 27 ألف شهادة عليا مزورة انطتها لبنان للعراقين وإذا نحسب وياها الشهادات المزورة مالات إيران مع شهادات الوقفين الشيعي والسني وطبعا أغلبهم قيادات، تطلع حكوماتنا أكثر من 90% شهاداتهم تزوير”.

إذا اكثر من 27 ألف شهادة عليامزورة انطتها لبنان للعراقين واذا نحسب وياها الشهادات المزورة مالات ايران مع شهادات الوقفين الشيعي والسني وطبعا أغلبهم قيادات

تطلع حكوماتنا أكثر من ٩٠٪ شهاداتهم تزوير — حسين العقابي (@husseinALAqab) November 13, 2021

يكلك صارة الشهادات ماجستير والدكتورا

من لبنان اسهل من ما تاخذ شهادة متوسطة من خلال الامتحانات الخارجية

حرف (د) صار مهم في مؤسسات الدولة في اي وسيلة المهم دكتورا … جمعة مباركة … — حسين رشيد الحكيم (@HussienRasheed8) November 12, 2021

😊 نكتة اليوم حملة وطنية لمطالبة السلطة القضائية العراقية لجرد جميع الوزارات وإجتثاث حاملي الشهادات اللبنانية المزورة !!! 😂😂😂 — Mazin Al-Eshaiker مازن الإشيقر (@MazinAlEshaiker) November 14, 2021