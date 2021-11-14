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تقارير|العراق

فضيحة آلاف الشهادات المزوّرة تهز الرأي العام في العراق.. ما علاقة لبنان؟

طلاب جامعيون في العراق (غيتي - أرشيفية)
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202109:33 PM (مكة المكرمة)

هزت فضيحة شهادات عليا مزورة الرأي العام في العراق بعد الكشف عن حصول مسؤولين حكوميين وسياسيين على شهادات من بين 27 ألف شهادة مزورة حصل عليها عراقيون.

وقال عراقيون عبر حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي إن 3 جامعات لبنانية منحت شهادات مزورة لمسؤولين وسياسيين وآلاف العراقيين، مطالبين الحكومتين العراقية واللبنانية بسحب الشهادات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة.

وغرد باسل حسين -رئيس مركز (كلواذا) للدراسات- عبر تويتر “قالت صحيفة المدن اللبنانية عن فضيحة بيع شهادات إن عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون”.

وأضاف “أجزم أن هذه الفضيحة سوف تُطمس عراقيًا”.

وتساءل الصحفي إياد الدليمي عبر تويتر “من اعترف بهذه الجامعات وقبل بمعادلة شهادتها؟”، مشيرا إلى أن جامعات لبنانية ما كان لها أن تفتح أبوابها لولا وجود عدد كبير من الطلاب العراقيين الذين يأخذون شهادات بمختلف التخصصات وبأقل المتطلبات العلمية لتعديل وضعهم الوظيفي”.

ونشر الكاتب والمدون عماد ملا صورتين إحداهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأخرى لأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، وغرّد “هذا فائق زيدان هماتين طلع شهادته من لبنان يئبرني، وهذا حميد الغزي هماتين دكتوراه بالبيتنجان من لبنان”.

وغرد الصحفي والأديب جمال المظفر “نطالب الجهات المعنية بنشر أسماء من حصلوا على شهادة الدكتوراه المزورة من لبنان دون محاباة لهذه الشخصية أو تلك، لأنها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية”.

وأضاف المظفر “سنضحك كثيرًا على بعض الشخصيات الكرتونية التي حاولت استغفال الشعب بشراء شهادات مقابل المال دون حياء أو خجل”.

وعلق الباحث الأمني ظافر الشمري “تزوير الشهادات سرق أحلام وجهد وأموال عشرات الآلاف من العراقيين الشباب الذين درسوا وتعبوا وتحمل أهلهم كل التعب والجوع أحيانا من أجل توفير الظروف الملائمة لدراسة أبنائهم لكن الفاسدين سرقوا أحلام الشباب وسنين جهدهم”.

وغرد الناشط السياسي حسين العقابي “إذا أكثر من 27 ألف شهادة عليا مزورة انطتها لبنان للعراقين وإذا نحسب وياها الشهادات المزورة مالات إيران مع شهادات الوقفين الشيعي والسني وطبعا أغلبهم قيادات، تطلع حكوماتنا أكثر من 90% شهاداتهم تزوير”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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Published On 5/11/2021
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