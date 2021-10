التقطها جندي أمريكي من أعلى الأسلاك الشائكة.. الرضيعة الأفغانية “ليا” تبدأ حياتها في أريزونا (فيديو)

مقطع مصور مدته لا تزيد عن 9 ثوان أصبح منذ منتصف، أغسطس/آب الماضي، حديث وسائل الإعلام، فهو يوثق اللحظة التي تمكن فيها جندي أمريكي من التقاط رضيعة أفغانية تدعى (ليا) من فوق الأسلاك الشائكة، قرب مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

اليوم الأحد، وبعد أكثر من شهر ونصف عادت ليا إلى الأضواء، بعدما نشر موقع (ذا هيل) الأمريكي، أن الرضيعة باتت “في أمان وسط والديّها، يعيشون جميعا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة”.

ليا التي كانت تبلغ 17 يوما فقط عندما أجليت من أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأمريكي وسيطرة طالبان على البلاد، هي ابنة مواطن أفغاني يدعى (حميد) كان يعمل مترجما ومستشارا ثقافيا مع الجيش الأمريكي.

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE

— Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021