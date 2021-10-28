ازدهار زراعة الزيتون في ولاية كلس التركية (فيديو)

شكلت ولاية كلس التركية أهم المناطق الزراعية المتخصصة في زراعة الزيتون، حيث تجاوز صيتها الحدود الجغرافية التقليدية لتركيا بسبب جودة زيتونها وفوائده الغذائية والصحية وتمكنه من اكتساح السوق العالمية.

كاميرا “الجزيرة مُباشر” قامت بجولة ميدانية في ولاية كلس التركية والتقت رئيس جمعية منتجي الزيتون في الولاية حسين بولات، الذي أكد أن الولاية (كلس) أصبحت من أهم مناطق انتاج الزيتون في العالم التي تُعتبر زيوتها من أجود الأنواع للاستخدام في الطعام والعلاج الكيميائي.

وكشف بولات خلال حديثه للجزيرة مباشر أن عدم وجود أفراد ومؤسسات تتبنى سياسة تسويقية لهذا المنتج بالشكل المطلوب، حالت دون أن ينال هذا المكانة الطبيعية التي يستحقها.

وأوضح بولات أن الإهمال الذي طال هذا المنتج دفعهم إلى التنسيق مع وكالة تنمية طريق الحرير وتكوين “جمعية منتجي الزيتون” في الولاية منذ العام 2011 لمزيد من متابعة وتطوير مجال زراعة الزيتون وإنتاجه.

مدن سورية وتركية تدخل المنافسة العالمية في الزيوت

هل تستخدم زيت الزيتون في حياتك اليومية؟ .. تعرف على أكثر المدن إنتاجا له في الشرق الأوسط ؟ pic.twitter.com/dVyMgd62Nz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2021

وتابع حديثه بأن الموطن الأصلي للزيتون هما “ولاية كلس” التركية ومنطقة “عفرين” السورية اللتان تحظيان بمكانة عالية بين المزارعين والمنتجين باعتبارهما من أقدم مناطق إنتاج الزيتون وزراعته في العالم بحسب الكشوفات الأثرية والخلفيات التاريخية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أثناء جولتها امرأة تنتج زيت الزيتون بطريقة سُميت “العصر البارد” وهو ما يُستخدم لعلاج بعض الأمراض وبالأخص مرضى السرطان والمرضى المعالجين بالكيماوي.

وتشير إحصائية وزارة الزراعة والغابات التركية لعام 2019 أن تركيا بها حوالي 182 مليون شجرة أنتجت مليوناً و525 طناً من الزيتون عام 2019، أنتج منها 415 ألف طن زيتون جاهز للأكل، كما أنتج 225 ألف طن زيت زيتون للطعام.