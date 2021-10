تقرير: كولن باول.. “الرجل اللطيف” الذي ساعد في تدمير العراق

نشر موقع (ذي انترسبت) الأمريكي مقالا للكاتب بيتر ماس تناول فيه الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأمريكي الراحل كولن باول في تدمير العراق.

وقال الكاتب إنه فور وفاة باول ركزت تقارير وسائل الإعلام والكلمات التي كتبها المسؤولون والكتاب على دور باول كـ”رائد” للأمريكيين من أصل أفريقي وللكثير من الجنرالات من جيله داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف ماس أن أغلب ما كُتب في الولايات المتحدة بعد رحيل باول -رئيس الأركان السابق في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب- مر سريعا على الدور الذي قام به كوزير للخارجية في إدارة الرئيس جورج بوش الابن في تبرير غزو العراق عام 2003 بصفته الشخصية الأكثر شعبية بين كبار مسؤولي الإدارة.

وأشار الكاتب بشكل خاص إلى الكلمة الشهيرة لباول أمام مجلس الأمن الدولي والصور والأنبوب الشهير الذي عرضه أمام المجلس زاعما أن العراق لديه أسلحة دمار شامل، ما ساعد الرئيس بوش الابن على المضي قدما في الغزو بتأييد قوي من الحكومة البريطانية وقتها برئاسة توني بلير.

وقال ماس إن الصورة بدت مختلفة في العراق الذي فقد فيه مئات الآلاف حياتهم نتيجة للغزو.

وأشار إلى ما كتبه الصحفي منتظر الزيدي الذي ألقى بالحذاء على الرئيس بوش الابن في حادثة شهيرة خلال مؤتمر صحفي في بغداد عام 2008 مع رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي.

وكتب الزيدي على حسابه على تويتر “حزنت على وفاة كولن باول من دون أن يحاكم على جرائمه في العراق، لكنني على يقين من أن محكمة الله ستنتظره”.

حزنت على وفاة كولن باول دون أن يحاكم على جرائمه في العراق .. لكنني على يقين من أن محكمة الله ستنتظره.#colin_powell pic.twitter.com/rZkbuJpUco

