مليء بالرسائل.. اختصاصي يستخلص دروسا في علم النفس من “لعبة الحبار”

قال أستاذ علم النفس الاجتماعي الدكتور ألان جيرن إن مسلسل “لعبة الحبار” بالإضافة إلى كونه لعبة مسلية بإنتاج ضخم من شبكة نتفليكس هو أيضا ملخص لمفاهيم علم النفس والاجتماع.

وحاول من خلال مقال له على مجلة (سيكولوجي توداي) الطبية تسليط الضوء على بعض الطرق التي يلتقط بها المشاهد بعض المبادئ النفسية الأساسية بدقة.

ورأى جيرن في قانون اللعبة الأساسي -التي تدور فكرتها حول لاعبين يدخلون المسابقة للفوز والخاسر “يُقتل”- مثالا لتوضيح قانون كلاسيكي يتعلق بالضغط والأداء يُعرف باسم قانون “يركيس دودسون”، الذي سمي على اسم روبرت يركيس وجون دودسون، اللذين حدداها لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

واعتبر جيرن أن جميعنا اجتاز هذا الاختبار في مرحلة ما يصبح فيها أداؤك أفضل تحت ضغط امتحان أو مسابقة لأن الضغط أو الإثارة الإضافية ستجعلك أكثر تركيزًا وتحفيزًا، قبل أن يستطرد “لكن إذا كان هذا الضغط كبيرًا جدًا فقد تختنق وتبدأ في ارتكاب أخطاء لا ترتكبها عادةً”.

وبسّط دكتور علم النفس الفكرة بالقول إن العلاقة بين الضغط أو الإثارة والأداء تشبه حرف “U” إذ يزداد الضغط عندما يرتفع الأداء.

ولمتابعي المسلسل قال جيرن “في اللعبة الثانية من المنافسة عندما يقوم اللاعب بنقش شكل مختوم على قطعة حلوى” موضحا “هذه ليست مهمة تافهة” إنما بسبب ضغط الوقت والتهديد بالموت بسبب الفشل يمكن أن تصبح هذه المهمة فجأة شبه مستحيلة.

ومضى أستاذ علم النفس الاجتماعي إلى الدرس الثاني الذي استخلصه من المسلسل معتبرا أن عدم الكشف عن هوية الشخص يمكنه القيام بأشياء مروعة.

وقال الاختصاصي إن وجود حراس اللعبة الذين يضعون قوانينها خلف أقنعة يشجعهم على طلب تحديات مُميتة من اللاعبين ويقنعونهم بالموافقة عليها.

ووصف الدكتور جعل مخرج المسلسل هوانج دونغ هيوك (وهو أيضًا كاتب) جميع اللاعبين والحراس يرتدون ملابس متطابقة، ووضع نفس الأقنعة ما يجعلهم مجهولين بشكل أساسي ولا يمكن تمييزهم بـ”القرار الذكي”.

