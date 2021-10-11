“حد شاف تنمية”.. صورة لتلاميذ بلا مقاعد في مدرسة ابتدائية تثير غضب مواقع التواصل المصرية

أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية (شمال العاصمة المصرية القاهرة)، الأحد، عزل مدير مدرسة ابتدائية بمدينة الخانكة، بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب صغار يفترشون الأرض لعدم توافر مقاعد لهم في يومهم الدراسي الأول لهذا العام.

وقال محمود في تصريحات أدلى بها لقناة (صدى البلد) المحلية إنه “تمت إقالة” مدير المدرسة واصفا تصرفه بأنه “غير تربوي”.

وبرر محمود سلوك المدير المعزول مرجعا الأمر إلى “عدم جاهزية بعض الفصول لاستقبال الطلاب”.

بيد أنه في المقابل قدم اعتذاره لأولياء الأمور على المشهد “غير التربوي” الذي شاهدوه.

وأضاف “حتى نكون منصفين كان يتعين على المدير الإبلاغ بأن تجهيزات بعض الفصول غير مكتملة ويخطر الإدارة بالأمر لاسيما وأنه تم فرش الفصول (بالمقاعد) بعد ساعتين على الواقعة”.

بعتذر لأولياء الأمور وأنا أب ومقبلش ان أولادى يقعدوا على الأرض.. وكيل التربية والتعليم عن افتراش الطلاب الأرض: مدير مدرسة الخانكة اتعزل وغلطته تربوية#صدى_البلد pic.twitter.com/JuGRbqBQ7n — صدى البلد (@baladtv) October 10, 2021

وتأتي تصريحات محمود في أعقاب انتشار واسع لصور الطلاب الصغار وهم يفترشون أرض أحد الفصول الدراسية بمدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمو موقع تويتر الصور في إطار وسم (حد شاف تنمية) الذي تصدر قائمة أكثر الأوسمة تداولا على الموقع اليوم.

وخصص ناشطون على تويتر هذا الوسم لانتقاد الأوضاع الحياتية في مصر لاسيما في مجالي التعليم والصحة وأسعار الوقود.

وغرد حساب باسم، ناهد “إللي بيحصل للناس في التعليم ده إهانه إحنا بلد مش فقيرة وبلد عظيمة أوى وكبيرة. ربنا ينتقم من أي مسؤول بيوصل الأمور للمنظر ده”.

اللي بيحصل للناس في التعليم ده إهانه إحنا بلد مش فقيرة وبلد عظيمه اوى وكبيرةربنا ينتقم من أي مسؤول بيوصل الأمورللمنظر ده

وقال إيه إقالة مدير المدرسة بعد تداول الصور وتشكيل لجنة لتوفير مقاعد مدرسية⁉️ اتقوا ربنا شوية في أولادنا الصورة اليوم من مدرسة المثلث الابتدائية في الخانكة😭 pic.twitter.com/Pb2ppV1qUD — Nahed💜 (@ZahratAlbnafseg) October 10, 2021

أما هاني سمير فقارن بين حال طلاب مدرسة المثلث بالخانكة والحرص الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لبناء الطرق والكباري.

وقال عبر تويتر “بنتى أول يوم مدرسة أولى ثانوى. بتقول لى ٤٨ طالبة فى فصل لا يتعدى ٣×٤ أمتار لكن الحمد لله عندنا طرق وكباري وحياه كريمة”.

الصوره نازله على الفيس .مدرسة الخانكه الابتدائيه وبنتى اول يوم مدرسه اولى ثانوى. بتقولى ٤٨ طالبه فى فصل لا يتعدى ٣×٤ متر لكن الحمد لله عندنا طرق وكبارى وحياه كريمه

(شتيمه)&$#@#$_&_#@@@ pic.twitter.com/scM2NcxQLF — hany samir (@Hanysamir5555) October 10, 2021

وعلق مجدي كامل “في زمن قصورالرئيس الطلاب يفترشون الأرض مدرسة المثلث الابتدائية في الخانكة بجمهورية مصر العربية. تحديث: تمت إقالة المدير بسبب السماح بالتصوير مش بسبب التقصير”.

في زمن #قصور_الرئيس الطلاب يفترشون الأرض

مدرسة المثلث الابتدائية في الخانكة بجمهورية مصر العربية تحديث = تم اقالة المدير بسبب السماح بالتصوير مش بسبب التقصير#صورة_اليوم 10 أكتوبر 2021 pic.twitter.com/LUzFfse2nZ — Magdy Kamel (@magdymohamed_) October 10, 2021

تنميه دي ولا مش تنميه يابتوع المدارس يا متعلمين #حد_شاف_تنميه pic.twitter.com/npYSPZ5QpC — Ali Alnagi (@AliAlnagi4) October 10, 2021

وفي السياق، حمل وسم (حد شاف تنمية) الكثير من الشكاوى والسخرية.

وسخر حساب لشخص يدعى فزاع من وضع التعليم في مصر وقال “المستفيد الوحيد من التعليم في مصر بتوع أفران العيش الفينو”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود قالت شروق المصري “حد شاف تنمية. بنزين 80 فى عهد الإخوان = 0.90 قرشا. بنزين 80 فى عهد السيسي = 7 جنيهات”.

#حد_شاف_تنمية بنزين 80 فى عهد الإخوان = 0.90 قرشا بنزين 80 فى عهد السيسي = 7 جنيهات pic.twitter.com/f6TWHvCU0z — شروق المصري 1️⃣ 🌤️🇪🇬 (@jvmmHKm9YhCnILc) October 9, 2021

#حد_شاف_تنميه

لن ينمو شئ فى دولة الفساد إلا ما يصلح للفساد — الفيلسوف (@Ehab7713) October 10, 2021

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار البنزين، للمرة الثالثة منذ بداية العام.

وجاء تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 7 جنيهات (45 سنتا) للتر البنزين 80، و8.25 جنيه (53 سنتا) للتر البنزين 92، و9.25 جنيه (95 سنتا) للتر البنزين 95.