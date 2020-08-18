مصر.. خلال شهر واحد خفض الرواتب وزيادة أسعار المحمول والمترو والخبز

آخر هذه القرارات كان زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة 18% من خلال تقليل وزن الرغيف.

شغل يهـ ود

السيسي عارف ان كلمة زيادة ثمن رغيف العيش بتخلي الوضع غير مستقر فلف من باب الخدم وكان القرار ده 👇

التموين: خفض وزن رغيف العيش المدعم لـ90 جراما بدلا من 110 جرامات

القرار ده يا شعب معناه الرغيف سعره زاد او بمعنى ادق بدل الفرد ما له 5 ارغفة بقى 4

بالهنا يا شعب pic.twitter.com/Uevf5znjWz — سالي عبد الرحمن (@celin931) August 17, 2020

فبموجب قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية خفضت الوزارة وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، وأصبح بإمكان أصحاب المخابز إنتاج 1450 رغيف خبز من كل جوال زنة 100 كيلو غرام.

السيسي بيسرق لقمتنا pic.twitter.com/oDuJytjj32 — Sami المشاء (@sami31763321) August 17, 2020

رفع أسعار تذاكر المترو

جاءت زيادة أسعار رغيف الخبز بعد يوم واحد من مطالبة السيسي وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو دون تردد وذلك خلال افتتاح مرحلة جديدة من خطوط مترو الأنفاق في القاهرة.

وعقب تصريحات السيسي بساعات أعلنت وزارة النقل زيادة أسعار المترو، بنسب تصل إلى 66% ما أثار عاصفة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

يا شعب مصر الغافل ، يا بلدي المنهوبه ، قام المجرم اليوم ب 3مصائب جديدة وهي 1/رفع أسعار تذاكر المترو رسميا وتطبيقها

2/تقليل وزن حجم رغيف الخبز ويظل بنفس سعره السابق ، أي أنها سرقة علنية

3/زيادة ضريبة الدمغة علي شبكات الموبايل 31% مصر تنهب وشعبها سينفجر غضبه قريباً — Omar El shazly🇪🇬🇹🇷عمر الشاذلي (@OmarElshazly92) August 17, 2020

وتخطط الحكومة المصرية لتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى جهة مستقلة بذاتها مثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر للحد من اعتمادها على التمويل الحكومي لمواصلة عملياتها، وفق ما صرح به وزير النقل المهندس كامل الوزير خلال مداخلة تلفزيونية.

عاجل: بدءًا من الغد، رفع أسعار تذاكر المترو

التذكرة قيمة من 3 إلى 5 جنيهات،

والتذكرة قيمة من 5 إلى 7 جنيهات،

وتذكرة بقيمة 10 جنيهات لعدد 40 محطة

الزيادة كالعادة -وبكل سعادة- تصب في "#مصلحة_المواطن"!#انشروا_انجازات_السيسي — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 16, 2020

زيادة ضريبة المحمول

في يوليو/تموز الماضي أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه قد تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، من فئة 10 قروش إلى 2 جنيه.

وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، يتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط.

زيادة ضريبة الدمغة على هواتف المحمول

التطبيق من الشهر الحالي

بزيادة 16 قرش لعملاء الكارت و سلفنى وفتشنى وعلى النوته وكارت الفكه

زيادة 1.90 قرش لعملاء الفاتورة

تحيا ماسر

اقف جنب بلدك

ومتقولش مصر ادتنى ايه pic.twitter.com/5EGcyvtoN6 — حلم✌️✌️الجنوبى(2) (@am_1_3_2020) July 18, 2020

خصم من الرواتب

كما تأتي الزيادات في الأسعار بعد بدء تطبيق قرار السيسي بخصم نسبة 1% من رواتب العاملين في الحكومة والقطاع الخاص شهريا لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى خصم نسبة 0.5% من أصحاب المعاشات.

في مصر الحكومة لا ترحم الغلابة . قانون جديد يسري اعتبارا من أول يوليو 2020 ولمدة 12 شهر : خصم ١ ٪ من مرتبات الموظفين بالدولة ونص ٪ من أصحاب المعاشات ، وذلك للمساهمة في صندوق مكافحة ⁧كورونا ⁩، مع العلم بأنه توجد صناديق خاصة هى وحدها كفيلة بمواجهة أي أزمة . pic.twitter.com/RAEplRSVKx — ezzatazoony (@ezzatazoony3) May 20, 2020

فقر وبطالة

تأتي الزيادات الأخيرة في الأسعار رغم تداعيات جائحة كورونا على الأسر المصرية والتي أدت ‘إلى انخفاض دخول 73.5% من الأفراد، وتعطل 26% من الأفراد عن العمل، وانخفاض استهلاك اللحوم بنسبة 26%، وانخفاض استهلاك الملابس بنسبة 27%، وأن ثلث الأسر المصرية يعاني من عدم كفاية الدخل. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

انا نفسي اقرا خبر واحد مره يكون مش بيستهدف الغلابه

امبارح رفع تذاكر المترو والنهاردة تقليل حجم الرغيف ومن اسبوعين رفع أسعار الكهرباء 40% وخصم 1% من الموظفين pic.twitter.com/UXKYcNrBqW — اللامحتجب (@wetwatelbrary) August 17, 2020

وبحسب جهاز الإحصاء فقد ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي،. واقتربت البطالة من أعلى معدلاتها منذ عامين، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" العديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية على وقف أعمالها.

وكان معدل البطالة بلغ 7.7% في نهاية مارس آذار الماضي، قبل أن يرتفع إلى 9.2% في أبريل/نيسان مع تشديد الحكومة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

في عهد الإنقلاب..

معدل البطالة في إرتفاع مستمر..#ارحل_يا_سيسي https://t.co/nux7BzABnX — لحن الكرامه (@kZiTSXIvVqNdlSm) August 17, 2020

إغناء أم إفقار

كان السيسي قد قال حينما كان مرشحا رئاسيا قبل 6 سنوات "اغنِي الناس أولا قبل رفع الأسعار".

لكن السيسي بعد أن أصبح رئيسا وعلى مدى سنوات حكمه اتخذ العديد من القرارات المؤلمة، ورفع أسعار جميع السلع والخدمات ويؤكد دائما أنه لا خدمة مجانية أو حتى بأسعار مخفضة.

وعبر مغردون عن سخطهم واستيائهم من الزيادات المتكررة لتذاكر المترو وغيرها من الخدمات في عهد السيسي، واعتبر بعضهم أن الزيادات مردها صمت المواطن المقهور وعدم مطالبته بحقوقه.

كما وعد من قبل/مفيش حاجة ببلاش هتدفع هتاخد احلى خدمة معنديش حاجة ببلاش

كل شيء يمضي حسب شروط #البنك_الدولي رفع الدعم عن كل شيء وأولهم الوقود وأسعار تذاكر #مترو_الأنفاق تحوز على أولويات الدولة في تفريغ جيوب المواطنين

وبعدهالك يا أم الدنيا #كفاية يا #مصر ولادك بقوا ع الحديدة — حمادة الزناتي (ابويعقوب) (@HamadaZanaty3) August 17, 2020

وسخر آخرون من الناس الذين يؤيدون الزيادة في أسعار التذاكر بدعوى أنها ستبقى رخيصة مقارنة بالدول الأخرى، ليأتي الرد أن أجور المصريين لا ترقى إلى أجور الدول الأخرى في العالم.

وقال مغردون إن السلطات تسدد القروض من جيوب المواطنين، وإن رفع أسعار المواصلات سينتج عنه ارتفاع أسعار جديد للسلع والخدمات بالتبعية.