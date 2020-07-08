تقرير يكشف دور دبي العالمي في تسهيل الفساد والأموال المشبوهة

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية غير الشرعية عالميا" وجاء في أكثر من 130 صفحة باللغة الإنجليزية الدور الذي تضطلع به دبي كوجهة عالمية لتبييض الأموال المشبوهة وإدارتها.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن " دبي في القرن الحادي والعشرين تعد مركزًا ماليًا عالميًا، وجنة للمتسوقين، وواحة لأثرياء العالم.. إلا أن جزءًا مما يدعم ازدهار دبي هو التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة."

وأضاف التقرير أن تلك الثروة "ساهمت في تغذية سوق العقارات المزدهر في الإمارة وإثراء المصرفيين والصيارفة والنخب التجارية؛ وتحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب."

وتابع التقرير أنه " في الوقت نفسه، يواصل كل من القادة بالإمارات والمجتمع الدولي غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية، والثغرات الإدارية، وممارسات إنفاذ القانون الضعيفة التي تجعل دبي وجهة جذابة عالميًا للأموال القذرة."

وأشار التقرير أنه " في الوقت الذي يعيد فيه القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، والضرورات الاقتصادية الجديدة، والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين حول مجموعة من قضايا السياسة، هناك فرصة عابرة للارتقاء والتصدي على نطاق واسع لمخاوف بشأن دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره المتعددة المزعزعة للاستقرار."

وأضاف التقرير: " لكن القيام بذلك سيتطلب فهماً دقيقاً لسبب وكيف أصبح الفساد عنصراً مركزياً في الاقتصاد السياسي لدبي. كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية- والعقابية إلى حد كبير- لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدًا واستدامة من قادة الإمارات لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيًا وجذابًا على المدى الطويل."

ورصد التقرير بواعث قلق رئيسية أبرزها: