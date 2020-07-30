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تقارير|مصر

"جريمة الفيرمونت": اغتصاب جماعي لفتاة في فندق يهز مصر.. ما القصة؟

فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس
فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس
30/7/2020

وكان حساب "شرطة الاعتداء" على تطبيق "إنستغرام" الذي له أكثر من 170 ألف متابع قد نشر هذه المزاعم، لكنه اضطر الى الإغلاق بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، بعد أن تلقى محركوه تهديدات عدة بالقتل، وفق ما قال مصدر قريب من الناشر.

وحصل الاعتداء الذي تتداول أخباره في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة عام 2014 -وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس- حين جرّ ستة رجال شابة واغتصبوها، وفق ما أفادت التدوينات.

وانتشرت على الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة، لكن لم يتم التأكد من صدقيتها.

https://twitter.com/puta__to/status/1288692600480858113?ref_src=twsrc%5Etfw

بدورها قالت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي"، الجمعة، إنها على دراية وتتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الاغتصاب، قد تكون وقعت في الفندق أثناء حفل خاص عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان عبر حسابه علي موقع التدوين المصغر "تويتر" أنه تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، مؤكدا أن من أهم أولوياته المحافظة على سلامة وأمن ضيوفه وزملائه.

وأعلنت إدارة الفندق التزامها وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية حال فتح تحقيق رسمي وأنها ستواصل تقديم الدعم المطلق في هذا الشأن.

واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تفاصيل جريمة الاغتصاب داخل الفندق بوسط العاصمة المصرية، القاهرة، حين أقدم شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، ثم وقع كل منهم باسمه على جسدها وتصويرها بالفيديو ولم يتم التحقيق حتى الآن في الواقعة.

وتصدر وسم #جريمة_الفيرمونت موقع التدوين المصغر "تويتر" في مصر، منددين بالحادث ومطالبين بمحاسبة هؤلاء الشباب، كما تداول أسماء وصورا المتهمين.

فيما قال آخرون أن تلك الفتاة لم تكن الوحيدة، ولكنهم 6 فتيات على الأقل، وقعوا ضحايا لهؤلاء المتهمين.

وتحدثت فرانس برس مع مصدر مقرب من المرأة التي تعرضت لهذا الاعتداء المفترض، أكد تفاصيل حول الاغتصاب نشرت على الإنترنت.

ولم ترغب المرأة في التعليق علنا على الموضوع خشية ردود فعل عكسية.

ولم يفتح تحقيق رسمي حتى الآن في القضية، فيما نُشر عدد كبير من التغريدات على موقع "تويتر" تحمل وسم #جريمة_الفيرمونت.

وأدى نشر شابات مصريات شهادات حول اعتداءات جنسية في وقت سابق هذا الشهر إلى سخط شعبي قاد إلى توقيف أحمد بسام زكي (22 عاما)، الطالب السابق في الجامعة الأمريكية في القاهرة والمنتمي الى عائلة ثرية.

وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو/تموز الجاري، زكي الذي اعترف بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

ودان "المجلس القومي للمرأة" المصري، الأربعاء، التهديدات بالانتقام الموجهة الى النساء اللواتي يكشفن انتهاكات جنسية تعرضن لها.

وجاء في البيان أن المجلس "يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم".

كما دعا "من تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى".

ونشرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط رسالة دعم إلى الفتيات اللواتي تعرضن إلى اعتداءات جنسية.

وأفادت تقارير أن فندق "فيرمونت" فتح تحقيقا حول الأخبار المتداولة.

وقالت مسؤول الإعلام في الفندق يارا الدوقي لوكالة فرانس برس "فتح الفندق تحقيقا داخليا بعد اطلاعه على مزاعم مزعجة".

وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة فيه لم يتلقيا أي شكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة الى أن الفندق وطاقمه ملتزمان بمساعدة السلطات المختصة.

وتتزامن هذه القضية مع أحكام صدرت عن القضاء المصري بسجن عدد من الشابات الناشطات على تطبيقات شهيرة على غرار "تيك توك"، بتهمة "التحريض على الفسق".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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