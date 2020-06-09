"أمي بتموت".. استغاثات موجعة من مصر وكورونا يفتك بمزيد من الأطباء (فيديو)

على مدار الأسابيع الأخيرة، لا يكاد يمر يوم دون أن يستغيث عدة مصريين عبر وسائل التواصل بالمسؤولين لنجدة ذويهم المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ففي مقطع فيديو جديد استغاث أحد المواطنين من أمام مستشفى الحسين الجامعي بالمسؤولين لإنقاذ والدته التي رفض المستشفى استقبالها رغم حالتها الصحية الحرجة جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وبنفس المقطع ظهر عدد من المواطنين الآخرين وهم يحملون مصابًا آخر بكورونا رفض المستشفى استقباله أيضًا بدعوى أن المستشفى غير مخصص للحجر الصحي.

وكذلك استغاثت إحدى المواطنات، بمقطع فيديو آخر، لإنقاذ والدتها المصابة بفيروس كورونا، والتي تعاني من ضيق شديد بالتنفس منذ ثلاثة أيام، وتحتاج لرعاية مركزة.

واستجندت المواطنة قائلة إن والدتها تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مطالبة بأن يستجيب لها المسؤولون لإنقاذ والدتها من الموت.

وفي مقطع فيديو ثالث صرخ المطرب الشعبي شريف يسري بمرارة، مستغيثا لإنقاذ والدته من كورونا قائلا "أبوس رجليكم، اقفوا جنبي، أمي هتروح مني".

واشتكي يسري من عدم جدوى الاتصال بالأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية، وقال إنه ذاهب ليبحث عن سيارة إسعاف لوالدته بدلا من أن تأتي الإسعاف إليه.

وفي السياق، وبعد أن فقدت مصر أول أمس 9 أطباء بسبب فيروس كورونا، نعت نقابة أطباء مصر أمس الإثنين ثلاثة آخرين من كبار الأطباء قضوا بسبب فيروس كورونا وهم:

الدكتور محمد حسن احمد عامر مدير مستشفي حميات الأقصر سابقا.

الدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير و العناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية.

الدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر.

عاجل | عدد الأطباء المتوفين في #مصر بسبب فيروس #كورونا يرتفع إلى 55 بعد تسجيل 9 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة حسب وسائل إعلام محلية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 8, 2020

وأمس، قال شقيق طبيب مصري توفي بفيروس كورونا المستجد إن وزارة الصحة المصرية لم تذكر في شهادة الوفاة أن الطبيب توفي جراء إصابته بالفيروس، ما يضيع حقه المادي والمعنوي.

ومع هذا العدد الكبير من الإصابات والوفيات في صفوف الطواقم الطبية في مصر يتخوف كثيرون من وقوع كارثة صحية، ويشكو الكثير من المواطنين من عدم وجود طواقم طبية كافية لدى ذهابهم لتلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية المصرية.

ووفقا لآخر إحصاءات رسمية، سجلت وزارة الصحة أمس الإثنين 1365 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 34 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها و1271 حالة وفاة.

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