النسخة العربية من إندبندنت تناقض الصحيفة البريطانية بسبب قطر

ونقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية عن الاتحاد الأوربي لكرة القدم أن مساعدة السعودية على قرصنة بث المباريات يهدد المنافسات الرياضية كما نعرفها.

وقالت الصحيفة إن السعودية فشلت في منع عمليات القرصنة التي قامت بها "بي آوت كيو" كما منعت إغلاقها.

Saudi Arabia enabled football TV piracy, rules WTO https://t.co/iesJ184x40 — The Independent (@Independent) June 16, 2020

أما "إندبندنت عربية"، التي تصدر تحت إشراف المجموعة السعودية للبحوث والتسويق، فجاء عنوانها "التجارة العالمية ترفض شكاوى قطر ضد السعودية".

وقالت إن قطر "خسرت ادعاءاتها ضد السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، ورفضت المنظمة 5 ادعاءات من أصل 6 تقدمت بها الدوحة تتعلق بالملكية الفكرية".

خسرت قطر ادعاءاتها ضد #السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، ورفضت المنظمة ٥ ادعاءات من أصل ٦ تقدمت بها الدوحة تتعلق بالملكية الفكرية#اندبندنت_عربية_تغنيك https://t.co/RIRmleVszq — Independent عربية (@IndyArabia) June 16, 2020

وأصدرت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء حكمها ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو".

وخلصت لجنة فض النزاع إلى أن السعودية انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

وقالت المنظمة إن "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة منها سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فإنه بهذا الحكم، حققت قطر مع أصحاب الحقوق من جميع أنحاء العالم، انتصاراً تاريخياً، ويتوجب على السعودية أن تذعن لحكم لجنة فض النزاع وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات بي إن سبورت.