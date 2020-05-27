كيف أغلقت حكومة الوفاق طرابلس بوجه حفتر.. إليك التفاصيل

سيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية على جميع المعسكرات الاستراتيجية بالعاصمة طرابلس، التي تمثل نقاط ارتكاز سواء في الدفاع أو الهجوم.

وخلال الأشهر الماضية، اندلعت أشرس المعارك في تلك النقاط التي بينها 3 معسكرات تم تحريرها من مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الفترة بين 22 و24 مايو/ أيار الجاري.

معسكر اليرموك

أحد أكبر المعسكرات في طرابلس، بل أهمها على الإطلاق، يقع بمنطقة "خلة الفرجان" على طريق "صلاح الدين" الرابط بين منطقة قصر بن غشير (25 كلم جنوبي طرابلس) ووسط العاصمة، حيث لا يبعد سوى 15 كلم عن قلب طرابلس.

تكمن أهميته في أن عدة معسكرات تقع بالقرب منه إلى الجنوب باتجاه قصر بن غشير، تتمثل في: الصواريخ، والشرطة العسكرية، وغريبيل (بمنطقة الخلة)، ومن الطبيعي أن تسقط المعسكرات القريبة منه بمجرد سقوطه.

وتمكنت القوات الحكومية من تحرير معسكر الصواريخ (16 كلم جنوبي طرابلس) في 23 مايو 2020، الذي كان في قبضة مليشيا حفتر، منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2019.

لكن نقطة ضعف معسكر اليرموك؛ سهولة استهدافه بالمدفعية والصواريخ، لذلك يمثل الدفاع عنه مهمة مكلفة لأي طرف، حيث سقط فيه عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين في عمليات كر وفر طيلة أشهر، ولم تتمكن القوات الحكومية من تثبيت سيطرتها عليه إلا في 24 مايو أيار، بعد يومين من القتال الضاري.

وتسمح السيطرة على معسكر اليرموك للقوات الحكومية الزحف نحو قصر بن غشير (بعد اقتحام معسكري الشرطة العسكرية وغريبيل) التي تمثل نقطة التمركز الرئيسية لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس، والتي تضم مطار طرابلس القديم.

وإذا وضعت قوات حكومة الوفاق يدها على قصر بن غشير والمطار القديم، فهذا يعني أنها نجحت في طرد مليشيات حفتر من العاصمة، حتى وإن بقيت بعض الجيوب في محوري عين زارة ووادي الربيع.

وأمس الثلاثاء، بدأت قوات حكومة الوفاق الليبي بالتقدم نحو مطار طرابلس القديم ومحور الرملة بمحيطه، وفق مصدر عسكري في تصريح للأناضول.

قوات حكومة الوفاق استعادت سيطرتها متقدمة إلى ما بعد معسكر اليرموك

معسكر حمزة

يقع بمنطقة "مشروع الهضبة" (زراعي) على بعد 15 كلم من وسط العاصمة، بموازاة معسكر اليرموك تقريبا، وكان يمثل قاعدة رئيسية لمليشيا حفتر المتقدمة نحو حي "أبو سليم"، أكبر أحياء طرابلس من حيث الكثافة السكانية.

وسيطرت عليه مليشيا حفتر منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019، وتسبب توغلها في الأحياء المحاذية لـ "أبوسليم"، بوقوع العديد من القتلى في صفوف المدنيين، بل ووصل الأمر إلى قصف مستشفى الخضراء، الذي يعالج مصابي فيروس كورونا.

ورغم أن قوات الوفاق شنت عدة هجمات على محور "مشروع الهضبة" وسيطرت على عدة أجزاء منه، منذ شنها عملية "عاصفة السلام" في 25 مارس/آذار الماضي، إلا أنها لم تتمكن من تحرير "معسكر حمزة" إلا في 23 مايو/أيار .

بذلك تكون قوات الوفاق أكملت سيطرتها على منطقة "مشروع الهضبة"، بالإضافة إلى شارع "المطبات"، لينتقل القتال إلى منطقة "الخلاطات"، ما يسمح لسكان "أبوسليم" والأحياء المجاورة بالتخلص من تهديد المعارك لحياتهم.

قوات حكومة الوفاق الليبية في مواجهة مليشيا حفتر

معسكر التكبالي

أقرب معسكر إلى قلب العاصمة، إذ لا يبعد عن قلعة "السراي الحمراء" التاريخية سوى 10 كلم، ويقع في منطقة "صلاح الدين"، التي تضم عدة مؤسسات حكومية، على غرار مصلحة الجوازات والجنسية، وكلية الشرطة، وقسم البحث الجنائي، التي حررتها القوات الحكومية جميعها في 22 مايو أيار .

وهذه المنطقة حرجة جدا لوجودها بالقرب من أحياء سكنية ومناطق حكومية حساسة.

وأوقعت المعارك بحي "صلاح الدين" قتلى من المدنيين بعد استخدام مليشيا حفتر الأسلحة الثقيلة، كما اتهمها وزير الداخلية فتحي باشاغا، في أبريل/نيسان الماضي، باستعمال أسلحة كيماوية، استنادا إلى تقارير أولية.

ففي محور صلاح الدين، ألقى مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية بثقلهم في نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، فمكنهم ذلك من السيطرة على معسكر التكبالي والمناطق المجاورة رغم المقاومة الشرسة لقوات الوفاق.

لكن بعد وصول الدعم التركي تم وقف زحف مليشيا حفتر ومرتزقة "فاغنر"، استعادت قوات الوفاق المعسكر في 2 يناير/كانون الثاني 2020.

لكن ليس واضحا متى أعادت مليشيا حفتر السيطرة على "التكبالي" للمرة الثانية، غير أنه تم إجبارها في 22 مايو/أيار على الانسحاب منه ومن كامل محور "صلاح الدين" إلى محور "اليرموك" ثم محور "الخلة"، على مسافة تتجاوز 8 كلم، تاركين خلفهم جثة مرتزق من "فاغنر".

وإلى جانب المعسكرات الاستراتيجية الثلاثة، هناك معسكر "النقلية" بالإضافة إلى مقر قيادة الأركان اللذين لا يقلان أهمية، وتمت استعادة السيطرة عليهما منذ أشهر.

فمعسكر النقلية، الذي يقع على طريق المطار يبعد 20 كلم عن وسط العاصمة، ورغم قربه من معاقل مليشيا حفتر في المطار القديم (5 كلم فقط) إلا أن الأخيرة لم تتمكن من السيطرة عليه إلا لفترات قصيرة، آخرها في 28 ديسمبر/ كانون أول الماضي لكن لساعات فقط.

ونظرا لحصانة هذا المعسكر، لجأت مليشيا حفتر إلى الالتفاف حوله والتقدم على طريق المطار نحو قلب طرابلس، وسيطرت على مقر رئاسة الأركان في 27 ديسمبر/كانون أول ، إلا أن عملياتها أخفقت وتمت استعادة المقر في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتمثل هذه المعسكرات الخمسة (اليرموك، وحمزة، والتكبالي، والنقلية، بالإضافة إلى قيادة الأركان)، مفاتيح السيطرة على العاصمة، وبإحكام قوات حكومة الوفاق سيطرتها عليها، تكون أقفلت أبواب طرابلس في وجه الجنرال المتقاعد حفتر ومرتزقته.