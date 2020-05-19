فوربس: استيلاء الوفاق الليبية على منظومة "بانتسير" في الوطية نصر كبير

قال موقع "فوربس" إن قوات حكومة الوفاق الليبية حققت نصرا استخباريا كبيرا بعد أن استولت على منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير" عند سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.

وأضاف الموقع أنه يعتقد أن الإمارات هي من أرسلت المنظومة إلى ليبيا.

وذكر الموقع أن الساعات التي سبقت الاستيلاء على المنظومة كانت مثيرة، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة إحدى مركباتها بعد وقت قصير من وصولها إلى الوطنية.

وأظهرت الصور المنظومة الصاروخية بعد أن تم وضعها داخل ملجأ محصن للطائرات تم ضربه بصاروخ.

وقال التقرير إنه يُعتقد أن طائرة مسيرة بدون طيار تركية الصنع من طراز "تي بي2" نفذت الهجوم على تلك المركبات السبت، مما تسبب في تعطيل المنظومة قبل تشغيلها.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون المنظومة قد تضررت فقط ولم يتم تدميرها، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي استهدفها ربما أصاب مركبة مدرعة إلى جوار مركبة "بانتسير".

وأضاف التقرير أن هذا كان أمرا جيدا لقوات حكومة الوفاق، إذ أنها استولت عليها بعد يومين فقط من الهجوم. مشيرا إلى أنه وحسب الصور العديدة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن المنظومة سليمة إلى حد كبير، ومن الواضح أن الصواريخ كانت في أنابيبها عندما تم قصفها.

وأشار التقرير إلى احتمال نقل المركبات إلى مكان آمن من أجل فحصها وتحليلها.

وأضاف التقرير إن منظومة "بانتسير-س1″، والمعروفة لدى حلف شمال الأطلسي باسم "سام-22″، تجمع ما بين المدافع والصواريخ.

وقال مصنعوها إنها قادرة على اعتراض الصواريخ الجوالة وتم استخدامها بكثافة من قبل قوات الأسد في سوريا.

وبرغم فاعليتها، أو ربما بسببها، تم استهدافها في الضربات الجوية التركية والإسرائيلية في سوريا. ولكن ما كان معلوما بدرجة أقل هو وجودها في الحرب الأهلية الليبية أيضا.

ونقل التقرير عن أوديد بركويتز، وهو محلل استخبارات يراقب الوضع في ليبيا عن كثب، أنه يبدو أن العديد من أنظمة "بانتسير" وصلت إلى ليبيا على مدى العامين الماضيين.

وشوهدت أولاها في يونيو/ حزيران 2018، ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عدة صور لتلك الأنظمة.

والمهم في الأمر أن تلك الأنظمة خاصة بالأمارات، ويمكن تمييزها من خلال تحميلها على شاحنات ألمانية.

وأشار تقرير لمجلس الأمن التابع الأمم المتحدة إلى أن الإمارات سلمتها لقوات حفتر، التي يعتقد على نطاق واسع أنها أحد داعميها الرئيسيين.

وقال التقرير إن من شبه المؤكد أنه تم نقل منظومة "بانتسير" إلى ليبيا جوا. مضيفا أنه يبدو أن معظم شحنات الأسلحة إلى قوات حفتر، إن لم تكن جميعها، تصل عن طريق الجو.

وذكر أنه تم نشر الأنظمة في البداية في القواعد الجوية، وقد تكون هي التي أسقطت العديد من الطائرات التركية المسيرة في ليبيا.

وأضاف التقرير أن الصور التي خرجت بعد السيطرة على قاعدة الوطية أظهرت أيضا الاستيلاء على طائرات خاصة بسلاح الجو الليبي سابقا مثل مقاتلات "ميراج إف-1" والمروحيات الهجومية "مي-24".

وأشار التقرير إلى أن مقطع فيديو لطائرة بدون طيار أظهر إصابة منظومة "بانتسير" بالقرب من مدينة سرت خلال نقلها على مقطورة .