ما أهمية سيطرة حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية؟

يمثل إعلان حكومة الوفاق الليبية، بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا انتصارا مهما في صراعها مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وهجومها على العاصمة طرابلس.

قاعدة الوطية الجوية

معروفة سابقا بقاعدة (عقبة بن نافع).

أنشأتها الولايات المتحدة عام 1942 وتبعد نحو 140 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة طرابلس.

تعد القاعدة من أكبر القواعد الجوية في ليبيا، حيث تضم مخازن أسلحة ومحطة وقود ومهبطا للطيران ومدينة سكنية وطائرات حربية.

تتسم القاعدة بموقع إستراتيجي، حيث إن الطيران الحربي والمسير الذي يطير منها يغطي كامل المناطق الغربية لليبيا، وتستطيع استيعاب نحو سبعة آلاف عسكري.

تمتلك أكبر تحصينات خارجية وتتبع مدينة الجميل غربي البلاد والتي تبعد عنها حوالي 40 كيلو مترا، ولكنها لا تبعد عن الحدود التونسية سوى 27 كيلو مترا.

تقدر مساحتها بنحو 40 كيلومترا مربعا وتضم مدرجا لهبوط وانطلاق الطائرات الحربية، ويمكنها استيعاب نحو 7 آلاف عسكري.

ماذا تعني سيطرة حكومة الوفاق على الوطية؟

نهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

تكمن خطورة قاعدة الوطية الجوية، في موقعها المحصن طبيعيا، حيث شيدها الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كيلو مترا.

قوات الوفاق في #ليبيا تعلن السيطرة على قاعدة #الوطية بالكامل بعد انسحاب قوات #حفتر و تسيطر على منظومة دفاع جوي روسية https://t.co/0mH1L6nB38 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 18, 2020

الفريق ركن محمد الشريف رئيس أركان الجيش الليبي قال إن يجرى الاستعداد لتحرير المناطق جنوب العاصمة طرابلس وترهونة، كخطوة تالية لتحرير قاعدة الوطية الجوية.

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج قال "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة بل يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن والمناطق والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد".

سيطرة الوفاق على الوطية يمنحها قاعدة استراتيجية للطيران الحربي بعيدا عن صواريخ حفتر، إضافة إلى إمكانية استخدامها في مراقبة الحدود الليبية.

سيطرة حكومة الوفاق على القاعدة ستسمح لها بتأمين مدن الساحل الغربي وعزل قوات حفتر والمليشيات الداعمة لها بالقرى النائية بالجبل الغربي، وإنهاء أي تهديد للعاصمة من المحور الغربي.

قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا (غيتي)

بداية النهاية؟