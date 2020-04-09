كيف ينتشر رذاذ عطسة أو كحة واحدة من مريض كورونا؟ (فيديو)

يؤكد العلماء الذين يبحثون كيفية انتشار فيروس كورونا، على أهمية تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، تفاديا لانتقال العدوى بالفيروس التاجي الذي أصاب 1.5 مليون وأودى بحياة نحو 90 ألف شخص.

ونشرت جامعة آلتو، تفاصيل مشروع مشترك قامت به أربع منظمات بحث فنلندية، لدراسة نقل وانتشار الفيروس التاجي عبر الهواء.

وتشير النتائج الأولية إلى أن جزيئات الهباء أو الرذاذ الذي يحمل الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لفترة أطول مما كان يُعتقد في الأصل.

لذلك من المهم تجنب الأماكن العامة العمومية المزدحمة، فهذا يقلل أيضًا من خطر الإصابة بقطيرات الرذاذ أو الهباء، التي لا تزال المسار الرئيسي لانتقال فيروس كورونا.

ودرست جامعة آلتو والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية ومركز VTT للبحوث الفنية في فنلندا وجامعة هلسنكي، كيف يتم نقل جزيئات الرذاذ الصغيرة جدًا المنبعثة من الجهاز التنفسي عند السعال أو العطس أو حتى التحدث في الهواء. إذ يمكن أن تحمل هذه الجسيمات مسببات الأمراض مثل الفيروسات التاجية.

ووضع الباحثون نموذجًا لسيناريو يسعل فيه الشخص في الممر بين الرفوف، مثل تلك الموجودة في متاجر البقالة، مع أخذ التهوية بعين الاعتبار.

وقام كل من جامعة آلتو، ومركز البحوث التقنية VTT الفنلندي والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، بإجراء تجربة النمذجة بشكل مستقل، باستخدام نفس ظروف البدء.

وحصل الباحثون على نفس النتيجة الأولية، إذ تنتشر سحابة الهباء أو الرذاذ خارج المنطقة المجاورة مباشرة للشخص المصاب بالسعال أو العطاس ويستغرق ذلك عدة دقائق.

وقد يبتعد الشخص المصاب عن المكان، ولكن بعد أن يترك وراءه جزيئات صغيرة للغاية من الهباء الجوي والجسيمات التي تحمل الفيروس التاجي التي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى الجهاز التنفسي للآخرين في الجوار، كما يوضح الأستاذ المساعد بجامعة آلتو فيل فورينين.

من المهم تجنب الأماكن العامة العمومية المزدحمة (جامعة آلتو)

ويوصي كبير الاختصاصيين في المعهد الفنلندي للصحة والرعاية، جوسي ساني، بالبقاء في المنزل والحفاظ على مسافة جسدية آمنة مع الجميع. وتتضمن التعليمات أيضًا السعال في منديل والحفاظ جيدًا على نظافة اليدين.

وتعد هذه النتائج جزءًا مهمًا من الكل، ويجب مقارنتها بالبيانات المستمدة من دراسات الأوبئة الواقعية.

ومن المعروف أن انتشار الفيروس قد يتباطأ أو حتى يتم إخماده تمامًا مع انخفاض الحركة في "نقاط العقدة"– وهي الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس، مثل المتاجر والمطاعم ووسائل النقل العام.

ويقلل تجنب الأماكن الداخلية المزدحمة من خطر الإصابة بالقطيرات بينما يكون على مقربة من الآخرين، وهو، وفقًا للمعلومات الحالية، السبب الرئيسي لعدوى الفيروسات التاجية.

وقام الباحثون بنمذجة الحركة المحمولة جوًا لجزيئات الهباء الجوي الأصغر من 20 ميكرومتر. فبالنسبة إلى السعال الجاف، وهو عرض نموذجي للفيروس التاجي الحالي، يكون حجم الجسيمات عادة أقل من 15 ميكرومتر.

والجزيئات الصغيرة للغاية من هذا الحجم لا تغرق على الأرض، ولكن بدلاً من ذلك، تتحرك على طول التيارات الهوائية أو تبقى عائمة في نفس المكان.

وأكدت دراسات الإنفلونزا A أنه يمكن العثور على فيروس الأنفلونزا A في أصغر الجسيمات، التي تقيس أقل من 5 ميكرومتر.

جزيئات الهباء الناتجة عن الكحة أو العطسة تتحرك على طول التيارات الهوائية أو تبقى عائمة في نفس المكان (جامعة آلتو)

كمبيوتر عملاق

يشمل المشروع حوالي 30 باحثًا، في تخصصات عدة، ويتم إجراء البحث بالاشتراك مع Essote (السلطة البلدية المشتركة للخدمات الاجتماعية والصحية في جنوب سافو)، التي اقترحت مشروع البحث، بالإضافة إلى اختصاصيي الأمراض المعدية من المعهد الفنلندي للصحة والرعاية.

وتمت محاكاة عملية النقل المحمولة جوًا والحفاظ على القطرات التي تغادر الجهاز التنفسي باستخدام جهاز كمبيوتر فائق الدقة، ثم تم تنفيذ التصور ثلاثي الأبعاد للنتائج CSC.

وقدم مركز تكنولوجيا المعلومات الفنلندي للعلوم المحدودة، حاسوبه الفائق الدقة للباحثين في غضون مهلة قصيرة جدًا، وظهرت النتائج الأولية بعد حوالي أسبوع.

ويهدف المشروع إلى استخدام التصور لخلق فهم أفضل لسلوك جزيئات الهباء الجوي، وسيستمر الباحثون في العمل على النمذجة وتحسينها، كما سيقوم الخبراء في الأمراض المعدية وعلم الفيروسات بفحص النتائج وأهميتها فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم جمعها عن الفيروسات التاجية، وستشارك في المشروع جامعتين سويديتين.